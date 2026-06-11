Từ mê mỹ phẩm sang mê dọn dẹp, mẹ đảm Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ với ngôi nhà luôn sạch như mới

Ở tuổi ngoài 30, khi nhiều người vẫn mải mê với những cuộc đua thành tích hay những trào lưu mới, mẹ đảm Thùy Dung (Hà Nội) lại tìm thấy niềm vui trong những điều rất đỗi bình dị: Một ngôi nhà ngăn nắp, gian bếp sạch thơm, vài món đồ xinh xắn khiến tâm trạng trở nên dễ chịu mỗi khi ngắm nhìn.

"Tự nhiên không còn thích những gì to tát. Chỉ thích nhà cửa gọn gàng, bếp núc sạch sẽ. Thêm mấy món xinh xinh để nhìn vào thấy vui, thấy chill là đủ. Càng lớn càng mê mấy thứ dễ thương trong nhà.

Không biết từ khi nào, mình bớt mê son phấn, váy vóc. Tủ đồ đơn giản dần, vừa đủ là được. Giỏ hàng thì toàn nồi niêu, máy móc, chăn ga, hộp đựng. Hồi trước stress là mua son, mua váy. Giờ stress là dọn nhà cho gọn gàng hơn. Ngày xưa mê làm đẹp cho bản thân, giờ lại mê làm đẹp cho tổ ấm", Thùy Dung tâm sự.

Mẹo nhỏ giúp việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn

Với Thùy Dung, dọn dẹp nhà cửa không còn là công việc phải làm, mà đã trở thành một cách thư giãn sau những ngày bận rộn. Mỗi cuối tuần, thay vì dành thời gian cho những cuộc hẹn bên ngoài, cô thường đi chợ, chuẩn bị thực phẩm, sắp xếp lại không gian sống và lên thực đơn cho cả tuần.

Gia đình Thùy Dung duy trì thói quen ăn sáng tại nhà, mang cơm đi làm và đi học. Vì vậy, việc sơ chế, phân loại thực phẩm từ trước giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trong những buổi sáng tất bật. Tủ lạnh được sắp xếp khoa học với các hộp đựng chia theo từng bữa ăn, vừa gọn gàng vừa thuận tiện khi sử dụng.

Một trong những mẹo được yêu thích nhất là cấp đông cà chua chín nguyên quả. Theo kinh nghiệm được mẹ đảm chia sẻ thì "chỉ cần chọn cà chua chín đỏ tự nhiên, rửa sạch rồi cho thẳng vào ngăn đá. Khi cần nấu ăn, lấy ra xả nước vài giây là lớp vỏ tự bong ra, có thể chế biến ngay mà không cần rã đông hay xay nhuyễn trước".

Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp tận dụng nguồn cà chua chín vụ với giá thành hợp lý, bảo quản được lâu mà vẫn giữ được độ thơm và vị ngọt đặc trưng.

Tận hưởng cuộc sống từ những tiện nghi giản đơn trong tổ ấm

Bên cạnh những thói quen sắp xếp khoa học, Thùy Dung cũng là người yêu thích các thiết bị gia dụng hiện đại giúp giảm bớt gánh nặng việc nhà.

Nhiều người thường nghĩ máy rửa bát, robot hút bụi hay máy sấy quần áo là những món đồ "có thì tốt, không có cũng không sao". Tuy nhiên, sau khi sử dụng, Thùy Dung nhận thấy đây là những khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.

"Chưa dùng máy rửa bát thì nghĩ rửa vài cái bát là xong. Đến lúc nhà có khách cả chục người mới thấy khác biệt", mẹ đảm Hà Nội chia sẻ.

Robot hút bụi giúp tiết kiệm đáng kể thời gian lau dọn mỗi ngày, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Trong khi đó, máy sấy quần áo trở thành trợ thủ đắc lực vào những ngày nồm ẩm hay mùa mưa kéo dài ở miền Bắc.

Với Thùy Dung, việc ứng dụng công nghệ vào chăm sóc gia đình không phải là lười biếng, mà để làm việc hiệu quả hơn. Thời gian tiết kiệm được từ những công việc lặp lại dành để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống và yêu thương gia đình nhiều hơn.

Từ "nghiện sạch" đến lối sống xanh, thân thiện với môi trường

Là thành viên tích cực trong cộng đồng yêu thích dọn dẹp nhà cửa, Thùy Dung học hỏi và áp dụng nhiều phương pháp làm sạch đơn giản, ưu tiên các nguyên liệu tự nhiên thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hóa chất tẩy rửa.

Trong căn bếp của cô, chanh và baking soda gần như là hai nguyên liệu không thể thiếu. Từ lau tủ lạnh, làm sạch mặt bếp, đánh bóng nồi niêu cho đến khử mùi trong nhà, bộ đôi này đều phát huy hiệu quả.

"Tủ lạnh mình thường lau bằng nước nóng pha cốt chanh, vừa sạch vừa thơm. Nhà lúc nào cũng có sẵn chanh và baking soda", Thùy Dung cho biết.

Lavabo được làm sạch bằng kem đánh răng hoặc xà phòng diệt khuẩn rồi lau khô ngay để giữ độ sáng bóng. Với những chiếc nồi inox đã sử dụng nhiều năm, cô áp dụng các mẹo làm sạch đơn giản bằng nguyên liệu sẵn có để giúp chúng luôn sáng bóng.

Một công thức khác được Thùy Dung yêu thích là ngâm vỏ chanh cùng cồn trong bình xịt để lau bàn ăn, tủ bếp và các bề mặt trong nhà. Hỗn hợp này vừa giúp làm sạch, khử mùi, hạn chế nấm mốc, vừa mang lại hương thơm tự nhiên dễ chịu.

Ngoài ra, bột oxy (Oxygen Bleach) cũng là sản phẩm được sử dụng thường xuyên để làm sạch quần áo trắng, khử mùi hôi và vệ sinh đường ống thoát nước định kỳ, hạn chế tình trạng dầu mỡ tích tụ gây tắc nghẽn.

Không chỉ chú trọng sự sạch sẽ, Thùy Dung còn yêu thích những mùi hương tự nhiên từ thảo mộc. Cô thường dùng vỏ quýt và lá dứa để tạo hương thơm dịu nhẹ cho không gian sống hoặc treo xà phòng thảo dược (hương sả chanh, quế hoặc oải hương) trong nhà vệ sinh thay cho các sản phẩm tạo mùi nhân tạo.

Ý thức sống xanh của người mẹ Hà Nội còn thể hiện ở thói quen thu gom, làm sạch và tái chế vỏ hộp sữa sau khi sử dụng. Khi tích lũy đủ số lượng, cô mang đến các điểm thu hồi để tái chế thành những sản phẩm mới như giấy, thùng carton hay vật liệu sinh thái.

Đối với Thùy Dung, những việc làm nhỏ ấy không chỉ giúp ngôi nhà gọn gàng hơn mà còn góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, tạo nên một lối sống bền vững cho cả gia đình.

Thay vì dành nhiều thời gian để làm đẹp cho riêng mình như trước đây, Thùy Dung giờ tìm thấy niềm vui trong việc chăm chút cho tổ ấm. Từ một căn bếp gọn gàng, những mẹo làm sạch thân thiện với môi trường đến các thiết bị giúp giải phóng sức lao động, tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo dựng một không gian sống thoải mái và bình yên.

Và có lẽ, sau những bộn bề của cuộc sống, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được trở về ngôi nhà sạch sẽ, thơm tho, nơi mọi thứ đều được vun vén bằng sự tận tâm và yêu thương.

(Ảnh trong bài: NVCC)