Một người phụ nữ 50 tuổi vừa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng cơ thể suy kiệt, sụt cân nhanh sau nhiều năm tự điều trị ung thư vòm họng bằng thảo dược.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng và được bác sĩ tư vấn điều trị theo phác đồ chuyên khoa, trong đó xạ trị là phương pháp chủ đạo. Tuy nhiên, do lo ngại tác dụng phụ và tin vào các bài thuốc dân gian, người bệnh đã từ chối điều trị tại bệnh viện, lựa chọn về nhà dùng thảo dược với hy vọng bệnh sẽ thuyên giảm.

Sau khoảng 3 năm, tình trạng bệnh ngày càng nặng. Gần đây, bệnh nhân xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường như mệt mỏi kéo dài, sụt cân nhanh, nuốt khó và đau vùng cổ. Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, kết quả nội soi tai - mũi - họng cho thấy vùng vòm có khối u, bề mặt sần, dễ chảy máu, kèm nhiều dịch đọng.

Qua thăm khám và đánh giá thêm, các bác sĩ xác định khối u đã di căn hạch cổ hai bên và lan xuống gan. Với tình trạng này, mục tiêu điều trị không còn là điều trị triệt căn mà chuyển sang điều trị toàn thân nhằm kiểm soát triệu chứng, giảm đau và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng, ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư đáp ứng khá tốt với xạ trị. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị đúng phác đồ, nhiều bệnh nhân có thể kiểm soát bệnh hiệu quả và duy trì chất lượng cuộc sống trong thời gian dài.

Trường hợp trên cho thấy việc từ chối điều trị theo hướng dẫn chuyên môn để tự ý sử dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn và đã di căn, cơ hội điều trị triệt căn sẽ giảm đáng kể.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng/lần, đặc biệt sau tuổi 40 hoặc khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nghẹt mũi kéo dài, ù tai, nổi hạch cổ, đau đầu, nuốt vướng… Việc phát hiện bệnh sớm không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị thành công mà còn giảm chi phí và bảo toàn chất lượng cuộc sống.