Chốt Đơn: Thứ dở nhất không phải AI thay thế Thùy Tiên

Có thể nói Chốt Đơn là trường hợp độc nhất của điện ảnh Việt khi tưởng chừng phải “bỏ xó” vì nữ diễn viên chính Thùy Tiên vướng vòng lao lý. Bản thân nội dung phim cũng xoay quanh chủ đề livestream bán hàng nhạy cảm của nàng hậu. Do đó mà nhà sản xuất đã phải sử dụng đến công nghệ AI để tác phẩm có thể ra rạp. Song, những gì người xem nhận được là một bộ phim có nội dung chắp vá.

Nội dung Chốt Đơn xoay quanh Hoàng Linh (Thùy Tiên) - một người nổi tiếng trong lĩnh vực livestream bán hàng. Tuy nhiên, cô luôn bị đối thủ Gia Kỳ (Đỗ Nhật Hà) bỏ xa về doanh thu. Trong một phiên livestream, Hoàng Linh tình cờ mời ông An (Quyền Linh), vốn đang làm shipper, vào vai Ngọc Hoàng khiến lượng theo dõi tăng đột biến trên mạng xã hội. Từ đó, ông An vào công ty Hoàng Linh làm việc và biết thêm về cuộc sống cá nhân đầy áp lực của cô. Khi Hoàng Linh lên kế hoạch cho buổi livestream cực lớn nhằm vượt mốc doanh thu 100 tỷ thì hàng loạt biến cố ập đến.

Nội dung góp nhặt từ The Intern

Ngay từ khi tung trailer, Chốt Đơn đã khiến khán giả nghi ngờ về việc đạo nhái The Intern (2015) có Anne Hathaway và Robert de Niro đóng chính. Bởi lẽ trước đó, Gái Già Lắm Chiêu 3 (2020) cũng do bộ đôi Bảo Nhân và Cito thực hiện đã bị tố là y hệt Crazy Rich Asians (2018). Và cuối cùng, hóa ra Chốt Đơn như một phiên bản góp mặt, cải lùi của The Intern thật.

Cả hai bộ phim đều xoay quanh một người đàn ông lớn tuổi vào làm “thực tập” trong công ty của nữ giám đốc trẻ. Cô gái gặp rắc rối cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân và dần được người đàn ông kia giúp hóa giải bằng kinh nghiệm của kẻ đi trước. Nhiều tình tiết khán giả có thể nhận ra là “sao y bản chính” như việc ông An làm tài xế riêng cho Hoàng Linh, mâu thuẫn giữa nữ giám đốc và trợ lý Phước (Lê Lộc) hay Minh (Khương Lê) - chồng của Hoàng Linh - cũng ở nhà toàn thời gian.

Những thay đổi nhỏ đến từ nghề nghiệp của của các nhân vật hay việc Minh và Hoàng Linh mâu thuẫn vì chưa có con. Cuộc đấu giữa Hoàng Linh và Gia Kỳ để trở thành “chiến thần livestream” cũng được thêm vào để tăng thêm kịch tính. Đồng thời, bản thân ông An cũng có một tuyến truyện riêng về việc tìm lại mẹ ruột cho cô cháu gái nuôi là bé Mai (bé Mộc Trà) hay mối tình với bà Bình (Hồng Đào).

Tuy nhiên, sự thay đổi này không làm thay đổi quá nhiều đường dây câu chuyện hay chuyển biến tâm lý nhân vật so với “bản gốc”. Việc thay đổi Hoàng Linh thành giám đốc công ty livestream chỉ là để ăn theo độ nóng của Thùy Tiên trong các buổi bán hàng online thời điểm dự án bấm máy. Trong khi đó, câu chuyện của ông An dường như là sự “chữa cháy” để cắt bớt vai của hoa hậu sau khi cô bị công an tạm giam.

Kịch bản rời rạc, nhân vật khó cảm thông

Sau rắc rối của Thùy Tiên, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito dường như có sự “chữa cháy” bằng việc cắt bớt Hoàng Linh và đưa thêm đất diễn cho ông An. Việc này khiến bộ phim bỗng trở nên rời rạc và chắp vá khi có hai câu chuyện riêng biệt và không hề dính dáng gì nhau của hai nhân vật này. Với Hoàng Linh vẫn là những tranh cãi với chồng còn ông An thì mắc bệnh Alzheimer, cậu con trai đi làm biền biệt không về, lại còn phải đi tìm mẹ ruột cho cô cháu gái mà ông nhặt được ngoài đường cách đây vài năm.

Việc chuyển qua chuyển lại giữa hai nhân vật làm khán giả rối loạn không biết phải theo dõi ai, đồng thời cả hai đều không được xây dựng trọn vẹn. Những mâu thuẫn được giải quyết vô cùng qua loa và dễ dàng. Như việc Hoàng Linh bị Gia Kỳ chơi xấu hay mâu thuẫn với Minh khép lại chóng vánh đến mức khó hiểu. Dễ dàng nhận ra phim bị “gọt” để Hoàng Linh xuất hiện càng ít càng tốt. Trong khi đó, nhân vật mẹ bé Mai hay con trai An cũng rất hời hợt, nhạt nhòa.

Dàn nhân vật của phim cũng rất phi lý và khó cảm thông. Ở The Intern, người chồng của nhân vật nữ chính tình nguyện ở nhà chăm con để vợ theo đuổi sự nghiệp. Trong khi đó, Minh được xây dựng vô cùng tệ hại, nghỉ việc ngân hàng chỉ vì chán làm, cũng không thèm phụ giúp sự nghiệp của vợ. Đó là chưa kể họ còn chưa có con. Anh chàng chỉ lo bấm điện thoại, khi đói lại nhờ bà Trang (NSND Hồng Vân) qua nấu ăn như mẫu đàn ông “bám váy mẹ” chính hiệu.

Để rồi khi hai vợ chồng tranh cãi, bà Trang cũng phải đứng ra nói chuyện thay cho con trai còn Minh thì than thở bản thân cô đơn, buồn chán?!?! Có lẽ, không chỉ Hoàng Linh mà bất kỳ phụ nữ có lý trí nào cũng không hề muốn sinh con cho Minh vì đã có một đứa con lớn xác để mà chăm. Khó mà tìm ra một điểm nào để người xem mong họ làm lành thay vì li dị.

Trong khi đó, nhân vật Hoàng Linh cũng gây khó hiểu với nghề livestream. Ở The Intern, ta thấy được đam mê của nữ chính với công việc. Còn ở Chốt Đơn chỉ đơn giản là để tranh giành cái danh hiệu “chiến thần livestream”. Công việc của Hoàng Linh và Gia Kỳ được thể hiện nhạt nhẽo qua mấy phiên live hô hào mua bán kêu gọi áp mã giảm giá. Một vài chiêu trò seeding hay đặt đơn ảo đấu đa nhau chưa thật sự hấp dẫn.

Xem cả phim, khán giả vẫn không hiểu Hoàng Linh cố gắng đi làm vì điều gì bởi chẳng thấy được “lợi ích” của công việc này hay sự đam mê của cô ở đâu. Lý do “đi làm kiếm tiền chăm lo gia đình” quá ngô nghê khi cả cô lẫn Minh đều giàu có, nhà biệt thự có hẳn vài chiếc siêu xe. Hay Hoàng Linh chỉ tham tiền lẫn danh vọng? Cuối phim, cô cũng chẳng nhận ra bài học gì và dành thời gian hơn cho gia đình. Một nhân vật như vậy liệu có đáng theo dõi?

Quyền Linh và Hồng Đào ghi điểm diễn xuất

Để né vụ việc Thùy Tiên, nhà sản xuất Chốt Đơn quyết định sử dụng AI để thay thế gương mặt cô trong phim. Điều này trở thành cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội, người nói ê-kíp nghị lực, người nói “cố đấm ăn xôi” hay thậm chí xem thường khán giả. Nhưng xét về về góc độ bộ phim nói riêng thì đây là một thảm họa.

Công nghệ AI dường như chỉ tạo một lớp lọc trên mặt Thùy Tiên chứ chẳng thay đổi gì nhiều. Nhân vật Hoàng Linh vẫn giống Thùy Tiên đến 80-90%. Song lại có những cảnh phim liên tiếp, mặt nhân vật thay đổi khác biệt hoàn toàn. Cả bộ phim bỗng biến thành mấy clip quảng cáo dựng AI rẻ tiền nhan nhản trên mạng xã hội. Tệ hơn, nó làm biểu cảm nhân vật trở nên đơ cứng, nhép miệng một cách lạc quẻ.

Những đoạn cần biểu cảm diễn xuất thì ai nấy đều phải “cạn lời” vì quá tệ hại. Nhìn các nhân vật xung quanh tương tác với Hoàng Linh chẳng khác gì một người máy vô tri vô giác rất nực cười. Phải chăng đoàn phim phải chạy deadline cho kịp ngày ra rạp hay chỉ dùng chiêu trò AI để quảng bá chứ thực chất chỉ làm cẩu thả cho xong?

May mắn cho Chốt Đơn là diễn xuất của Quyền Linh và Hồng Đào khá tốt để kéo lại cảm xúc của mọi người. Ông An vốn là một nhân viên kỳ cựu cho công ty nước ngoài nhưng đã về hưu. Ông một mình nuôi cậu con trai từ bé sau khi vợ mất. Khi trưởng thành, anh chàng lại đi làm xa biền biệt không về. Vì thế mà dù mắc bệnh Alzheimer, ông An cũng không dám nói cho con, cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho bà Bình. Niềm vui tuổi già của ông An chỉ có bé Mai và hành trình tìm mẹ ruột cho cháu.

Trong khi đó, bà Bình vì yêu nên vẫn chờ ông ông An suốt mấy chục năm qua. Dù biết đối phương mắc bệnh, bà vẫn một lòng nguyện chăm sóc. Nữ diễn viên mang đến nhiều cảnh quay hài hước duyên dáng. Trái ngược với ông An hiền lành, nhiều tâm sự là một bà Bình năng động, “mỏ hỗn”. Song, những phân cảnh cảm xúc vẫn được cả hai thể hiện trọn vẹn với tương tác rất mượt mà. Sự xuất hiện của bé Mai được họ chăm sóc như cháu ruột làm niềm vui tuổi già khá ý nghĩa.

Chấm điểm: 2/5

Chốt Đơn có lẽ là một dự án được làm ra để ăn theo các xu hướng trên mạng xã hội, cũng như góp nhặt từ phim nước ngoài. Thực chất, khâu xây dựng nhân vật và kịch bản của cả hai vẫn chưa có sự tiến bộ nào. Không có drama của Thùy Tiên, nội dung phim vẫn thảm họa vì chỉ tập trung vào sự hào nhoáng bên ngoài thay vì chiều sâu bên trong.