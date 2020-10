Từ câu chuyện lòi vách ngăn đầu mũi của cô gái trẻ, bác sĩ chỉ ra điều cần khắc cốt ghi tâm trong ăn uống khi nâng mũi làm đẹp

Lòi vách ngăn đầu mũi, cô gái trẻ được thẩm mỹ viện giải thích do uống rượu bia, kiêng cữ không tốt

Mới đây, một tài khoản đăng tải trên facebook về chuyện nâng mũi bị hỏng của chính mình. Theo đó, cô gá cho biết mình đã qua viện thẩm mỹ vào ngày 12/3 để sửa lại dáng mũi cấu trúc có giá là 34 triệu. Sau 1,5 tháng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ở quê và thực hiện kiêng cữ tốt, cô có uống bia rượu. Tuy nhiên, những tháng tiếp theo, mũi cô vẫn chưa lành, không ăn vào da, mũi sưng và to, nhìn thô, không đụng chạm vào cũng sưng, ăn uống gì cũng bị sưng.

Đoạn chia sẻ của cô gái trẻ khi nâng mũi bị hỏng trên facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Sang tháng thứ ba sau khi nâng mũi, cô phát hiện mũi bị lòi vách ngăn, lòi ở phần đầu mũi. Khi tái khám, thẩm mỹ viện nói do cô kiêng cữ không tốt và sử dụng rượu bia sớm nên mới gặp phải hậu quả như vậy. "Em nhận cái sai do mình sử dụng bia rượu vì đã ký cam kết là 3 tháng nhưng em kiêng bia rượu gần 2 tháng rồi, đây là lần 2 em làm mũi, lần đầu chưa đầy 1 tháng, em uống bia cũng không sao, bạn bè em cũng vậy nhưng không ảnh hưởng gì cả. Em cũng nghĩ kiêng rượu bia gần 2 tháng rồi chắc không sao", cô gái trẻ chia sẻ trên mạng xã hội.

Đến tái khám, bác sĩ nói trường hợp của cô không sao cả, về cứ ăn uống bình thường vì do động mạch máu nên vậy. Tuy nhiên, đến tháng thứ 6, mũi cô cứ sưng to và chảy dịch vàng, nhắn tin cho chủ thẩm mỹ viện thì bị đổ tại không kiêng cẩn thận, có uống rượu bia từ khoảng 1,5 tháng đó. Sau đó, cô quyết định đi sửa nơi khác, lấy sụn ra thì "cây sụn to đúng bằng ngón tay, vách ngăn bị lòi ra, phải tách thịt 2 bên cánh mũi ra, sụn thì có chèn thêm sụn bên ngoài nữa dẫn đến mũi em thô và to, chỗ sửa lại mũi cho em nói sụn này rẻ tiền thôi, em nghe tức lắm, có hình sụn bên dưới ạ".

"6 tháng công việc của em bị trì trệ đồng ra đồng vào không có mà nói chịu trách nhiệm 30%, nếu sửa lại là 46 triệu mũi tái cấu trúc em bên đó chịu 30% thì em phải chịu ngang ngửa số tiền em chịu ban đầu. Em bỏ tiền ra đi làm đẹp mà vấn đề này do sụn của thẩm mỹ viện đặt cho em. Vấn đề ở đây em không nói là em không sai nhưng phần lỗi lớn nhất là bên thẩm mỹ viện", cô gái trẻ chia sẻ thêm.

Sau bài viết này cô cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến chị em có nhu cầu làm đẹp, nên lựa chọn, xem xét cơ sở làm đẹp kỹ càng trước khi quyết định.

Bác sĩ chỉ ra thời gian kiêng rượu bia sau nâng mũi - Những lưu ý sau nâng mũi không được bỏ qua

Theo BS Hà Sỹ Hoàng Tùng (BS thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội), thời gian kiêng uống bia rượu sau khi làm mũi xong khác nhau tùy từng phương pháp. Trong đó, nếu tiêm filler nâng mũi thì chỉ cần kiêng khoảng 1 tuần, nếu nâng mũi bằng chỉ hay thanh collagen thì sẽ mất tầm 10 ngày. "Riêng đối với phẫu thuật tạo hình nâng mũi, người làm sẽ phải kiêng ít nhất 1 tháng mới có thể uống rượu bia", BS Hà Sỹ Hoàng Tùng cho biết.

TS.BS Phạm Thị Việt Dung (giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) từng chia sẻ, thông thường nâng mũi được tiến hành dưới gây tê tại chỗ. Tuy vậy, bệnh nhân chỉ có cảm giác đau khi tiêm thuốc tê và hoàn toàn không có cảm giác trong suốt thời gian phẫu thuật. Sau mổ vài giờ (khi hết thuốc tê) bắt đầu có cảm giác đau nhưng cảm giác này sẽ nhanh chóng dịu đi khi dùng thuốc giảm đau. Sau mổ vài ba ngày chỉ còn cảm giác căng tức rất nhẹ và cảm giác hoàn toàn trở về bình thường sau một vài tuần.

Sau khi nâng mũi, chuyên gia nhận định không cần kiêng ăn bất cứ loại thức ăn gì trừ khi dị ứng hoặc chỉ kiêng tôm, cua, hải sản, đồ ăn lạ... nếu có cơ địa dị ứng. Không nên động chạm vào mũi, đặc biệt là vết mổ, không nên đeo kính trong khoảng 3 tháng đầu sau mổ, không nên soi gương nhiều trong 3 tuần đầu vì trong 3 tuần đầu nhiều khi sưng nề, tụ máu... làm dáng mũi thay đổi không phải là dáng mũi sau này. Tư thế nằm ngủ hoàn toàn không ảnh hưởng đến vị trí chất liệu, nằm nghiêng không thể làm lệch mũi như nhiều người vẫn tưởng (nếu có lệch là do nguyên nhân khác).

Do đó, giới chuyên gia khuyến cáo, dù nâng mũi theo cách nào chị em cũng đừng quên tìm hiểu kỹ về phương pháp trước khi làm, cân nhắc những ưu - nhược điểm đi kèm, từ đó đưa ra lựa chọn hợp lý nhất cho mình. Quan trọng hơn nữa là phải tìm hiểu kỹ cơ sở thực hiện, trình độ tay nghề bác sĩ, chất liệu nâng mũi… để có thể gửi gắm một chiếc mũi đẹp như mình mong muốn.