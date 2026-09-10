Nguyễn Đức Anh Quân là sinh viên có điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Với thành tích 24.91/30 điểm, Quân là người đầu tiên trong số các bác sĩ nội trú Y khoa bước lên lựa chọn chuyên ngành đào tạo.

Ngay sau khoảnh khắc hồi hộp chờ đợi, nam thủ khoa dõng dạc gọi tên chuyên ngành mình lựa chọn: Sản phụ khoa. Cả hồi trường bất ngờ bởi 3 năm liên tiếp, thủ khoa bác sĩ nội trú chọn “sản phụ khoa”.

Thủ khoa bác sĩ nội trú Nguyễn Đức Anh Quân chọn chuyên ngành Sản Phụ khoa

“ Em lựa chọn chuyên ngành dựa trên một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất là ngành đó phải phù hợp với sở thích, sự yêu thích và đam mê cá nhân. Thứ hai là em sẽ cân nhắc đến tiềm năng phát triển của ngành trong tương lai, cũng như cơ hội việc làm sau này”, Anh Quân bật mí về lựa chọn của bản thân.

Niềm yêu thích của Anh Quân với ngành Sản phụ khoa bắt đầu định hình và lớn dần trong những tháng ngày đi lâm sàng, trực tiếp thực hành Ngoại sản tại các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo Anh Quân, khác với nhiều chuyên ngành y khoa khác, Sản phụ khoa mang sứ mệnh đặc biệt. Đó là nơi người bác sĩ đồng hành cùng người mẹ qua hành trình mang thai, vượt cạn đầy gian truân.

Những quyết định lâm sàng chính xác, các thao tác xử lý đúng đắn của bác sĩ Sản khoa không chỉ bảo vệ an toàn sức khỏe cho người phụ nữ, mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho mỗi gia đình, mà xa hơn còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe thai kỳ, nâng cao chất lượng thế hệ tương lai của đất nước ngay từ những khoảnh khắc đầu đời.

Đằng sau quyết định theo đuổi ngành Y và cú bứt phá tại kỳ thi nội trú là cả hành trình nỗ lực bền bỉ của chàng trai quê Nghệ An. Ký ức tuổi thơ hay ốm đau phải vào viện đã gieo vào lòng cậu bé Anh Quân ấn tượng sâu sắc về hình ảnh cao đẹp của người bác sĩ. Tình yêu với chiếc áo blouse trắng cũng bắt đầu nhen nhóm từ những trải nghiệm rất đỗi chân thành đó.

Thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân gọi tên Sản phụ khoa ở Match Day. (Video: Hoàng Minh)

Khát vọng ngày nhỏ được hiện thực hóa bằng chuỗi thành tích học tập đáng nể. Năm 2020, Anh Quân trở thành một trong những thủ khoa đầu vào của Đại học Y Hà Nội với 29,4 điểm tổ hợp B00 (Toán 9,4; Hóa 10; Sinh 10).

Trải qua 6 năm rèn luyện khắc nghiệt dưới mái trường Y, anh tốt nghiệp ngành Y khoa với điểm trung bình tích lũy 8,21/10, xếp thứ 17 toàn khóa. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi xuất sắc bước lên vị trí cao nhất trong kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2026.

Dù gặt hái được cột mốc danh giá, tân thủ khoa vẫn giữ sự khiêm tốn khi nhìn nhận danh hiệu Bác sĩ nội trú chỉ là bước đệm ban đầu trên con đường y nghiệp dài rộng. Chặng đường phía trước đòi hỏi người bác sĩ phải luôn theo sát bệnh nhân, không ngừng trau dồi tri thức và bản lĩnh lâm sàng để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng.