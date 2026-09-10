Match Day 2026 vừa khép lại, các bộ môn ĐH Y Hà Nội rần rần khoe dàn "tân binh" bác sĩ nội trú mới gia nhập

Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội vừa khép lại, nhưng sức nóng của "mùa chọn ngành" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bởi đây không chỉ là thời điểm những gương mặt xuất sắc nhất sau kỳ thi tìm ra chuyên ngành mình sẽ theo đuổi mà còn là khoảnh khắc quy tụ cả một thế hệ bác sĩ nội trú mới.

Và ngay sau khi những cái tên cuối cùng được gọi, các bộ môn cũng lập tức nhập cuộc. Fanpage nhà này "khoe" tân binh, thầy cô nhà kia đăng ảnh chào mừng, không khí hậu Match Day vì thế cũng rộn ràng chẳng kém lúc diễn ra sự kiện. Những gương mặt tinh hoa của khóa 51 lần lượt lộ diện, chính thức về với "ngôi nhà" mà mình đã lựa chọn!

Vừa qua Match Day chưa lâu, Bộ môn Phụ Sản đã có ngay màn “khoe tân binh” khóa 51. Đáng chú ý, thủ khoa Y khoa Nguyễn Đức Anh Quân (thứ 2 hàng trên từ trái sang) cũng chọn Sản phụ khoa và chính thức trở thành một trong những gương mặt mới của Bộ môn năm nay (Ảnh: Bộ môn Phụ Sản - Trường Đại học Y Hà Nội)

Một trong những bộ môn cũng nhanh chóng "điểm danh" tân binh sau Match Day là Gây mê hồi sức. Năm nay, Bộ môn chào đón 8 bác sĩ nội trú khóa 51 về với đội hình mới, trong đó có nữ bác sĩ Lê Thị Thanh Trà - "bóng hồng" duy nhất lọt top 10 năm nay (Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoằng)

Bộ môn Nội tổng hợp cũng nhanh chóng “điểm danh” tân binh sau Match Day, với 50 bác sĩ nội trú khóa 51 chính thức về với ngôi nhà chung (Ảnh: Bộ môn Nội tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội)

“Chào mừng những gương mặt mới!!!” – Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình chính thức đón các tân bác sĩ nội trú khóa 51 về với đại gia đình (Ảnh: Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Đại học Y Hà Nội)

Với Bộ môn Giải phẫu bệnh, ngày 9/9 năm nay có một sự trùng hợp khá thú vị. Cùng ngày đón bác sĩ nội trú khóa 51, các bác sĩ nội trú khóa 48 cũng bước vào ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ (Ảnh: Bác sĩ Trần Ngọc Minh)

Bộ môn Phục hồi chức năng cũng có thêm 10 “tân binh” sau Match Day 2026, chính thức bắt đầu hành trình học tập và theo đuổi chuyên ngành đặc biệt này (Ảnh: Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Liên)

Các nam thanh nữ tú BSNT khóa 51 lựa chọn "mái nhà" Nội tim mạch cũng đã có màn ra mắt ấn tượng trên fanpage Bộ môn Tim mạch (Ảnh: Bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội)

Hậu Match Day, khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Hà Nội cũng đã đón chào 15 tân bác sĩ nội trú về với ngôi nhà chung của mình (Ảnh: Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội)

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