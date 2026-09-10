Match Day 2026 vừa khép lại, các bộ môn ĐH Y Hà Nội rần rần khoe dàn "tân binh" bác sĩ nội trú mới gia nhập

Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội vừa khép lại, nhưng sức nóng của "mùa chọn ngành" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bởi đây không chỉ là thời điểm những gương mặt xuất sắc nhất sau kỳ thi tìm ra chuyên ngành mình sẽ theo đuổi mà còn là khoảnh khắc quy tụ cả một thế hệ bác sĩ nội trú mới.
Và ngay sau khi những cái tên cuối cùng được gọi, các bộ môn cũng lập tức nhập cuộc. Fanpage nhà này "khoe" tân binh, thầy cô nhà kia đăng ảnh chào mừng, không khí hậu Match Day vì thế cũng rộn ràng chẳng kém lúc diễn ra sự kiện. Những gương mặt tinh hoa của khóa 51 lần lượt lộ diện, chính thức về với "ngôi nhà" mà mình đã lựa chọn!