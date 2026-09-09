Năm thứ 3 liên tiếp, thủ khoa Bác sĩ nội trú hô vang tên chuyên ngành này trong Match Day!

Chiều 9/9, Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội chính thức diễn ra, với phần đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 được nhiều người chờ đợi. Tại Match Day, các thí sinh lần lượt được gọi tên theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp. Với nhóm Y khoa, người có thứ hạng cao hơn sẽ được quyền lựa chọn chuyên ngành trước, trong khi chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống.

Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa ngành Y khoa với 24,91/30 điểm trong kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026 của trường Đại học Y Hà Nội, là người được gọi tên đầu tiên trong nhóm này. Khi bước lên lựa chọn, Đức Anh Quân đã gọi tên Sản phụ khoa. Đây cũng là chuyên ngành có 15 chỉ tiêu trong kỳ tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm nay.

Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa ngành Y khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội năm 2026 với 24,91/30 điểm

Anh Quân gọi tên Sản phụ khoa khi được lựa chọn chuyên ngành đầu tiên tại Match Day 2026

Đáng chú ý, Sản phụ khoa đã 3 năm liên tiếp được thủ khoa nhóm Y khoa lựa chọn đầu tiên. Năm 2024, thủ khoa Trần Thị Minh Anh gọi tên Sản phụ khoa; năm 2025, thủ khoa Vũ Ngọc Duy tiếp tục lựa chọn chuyên ngành này. Và đến Match Day 2026, Nguyễn Đức Anh Quân một lần nữa đưa Sản phụ khoa trở thành lựa chọn đầu tiên.

Tại kỳ tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội có 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo. Trong số 1.114 thí sinh đăng ký dự tuyển, 780 người đạt ngưỡng chất lượng và đủ điều kiện tham dự Match Day. Sau khi một chuyên ngành được lựa chọn đủ chỉ tiêu, hệ thống sẽ khóa chuyên ngành đó. Lựa chọn của mỗi thí sinh chỉ chính thức sau khi được xác nhận trực tiếp trong Sổ đăng ký chuyên ngành.

Sản phụ khoa một lần nữa được gọi tên đầu tiên. Sau lựa chọn của thủ khoa, những chuyên ngành nào sẽ tiếp tục "cháy slot" tại Match Day 2026?