Từ 1/8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ kéo dài thời gian khám đến 21h hàng ngày

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, gần đây số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện tăng cao, có ngày lượng bệnh nhân đến khám cao kỷ lục, 10 nghìn người/ngày.

Từ thực tế trên, Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể, bệnh viện tiếp tục bố trí cán bộ nhân viên đi làm theo ca kíp, tiếp đón người bệnh từ 5h sáng . “Có nhân viên y tế nhà xa đi làm từ 4h sáng để 5h có mặt ở bệnh viện tiếp đón người bệnh”, PGS Đào Xuân Cơ nói.

Bệnh viện cũng triển khai khám chữa bệnh cho người bệnh có và không có thẻ bảo hiểm y tế tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Hầu hết bệnh nhân dù ở xa hay gần đều được khám xong trong ngày. Có người ở Điện Biên, Lai Châu đi xe khách giường nằm từ đêm và đến bệnh viện lúc rạng sáng để khám, đầu giờ chiều đã có kết quả và lấy đơn thuốc rồi lên xe về nhà trong ngày, không phải chờ đợi, lang thang ở bệnh viện.

“Từ 1/8, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai khám thêm khung giờ 17h -21h tất cả các ngày trong tuần nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân”, PGS Đào Xuân Cơ nói.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ cùng báo chí chiều 12/7. (Ảnh: Như Loan)

Theo PGS Đào Xuân Cơ, tại nước ngoài bệnh nhân đi khám đều đặt lịch hẹn trước rất thuận tiện, còn tại nước ta, người dân chưa có thói quen này, nên gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm. Họ vẫn chủ yếu đi khám buổi sáng, số lượng khám buổi chiều rất ít. Vì thế nếu đăng ký khám trước sẽ giúp phân bố thời gian và nhân lực đều trong ngày, người bệnh không phải chờ đợi, mà cán bộ y tế cũng phân bổ được thời gian đều trong ngày cho mỗi bệnh nhân.

Mỗi ngày Bệnh viện Bạch Mai có khoảng 2.000-2.500 cuộc gọi và đặt lịch khám qua hình thức trực tuyến. Điều này giúp giãn thời gian khám trong ngày, bệnh nhân được thoải mái lựa chọn khung giờ, chuyên gia khám phù hợp.

Đơn vị cũng đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, lắp đặt điều hòa, hệ thống quạt phun sương, lắp đặt cây nước phục vụ người bệnh được tốt nhất. Trong tháng 7, bệnh viện sẽ hoàn tất việc đặt mã QR code tại tất cả khu vực thanh toán dịch vụ.

Bỏ in giấy chỉ định

Bệnh viện Bạch Mai là một trong năm bệnh viện chuyển đổi số thành công, đạt 99%. Đây là cơ sở ban đầu để bệnh viện quyết tâm thực hiện chuyển đổi bệnh án điện tử trong thời gian tới, hướng tới đồng bộ số liệu từ quản lý tổ chức, tài chính.

Từ 8/7, bệnh viện bỏ in giấy chỉ định, đồng thời tiến tới bỏ in phim chụp. Mỗi năm bệnh viện tiêu tốn 30 tỷ đồng tiền in phim chụp, nên việc bỏ in giấy chỉ định và phim sẽ tiết kiệm được nhân lực và vật lực (giấy, mực và con người...). Thời gian bác sĩ, nhân viên y tế đứng in để dành khám, tư vấn, hướng dẫn người bệnh.

Ông Cơ thông tin thêm, thời gian qua, nhờ nhiều chính sách thay đổi cùng hàng loạt nghị định, thông tư mới ra đời nên bệnh viện được mua sắm đầy đủ thuốc và thiết bị y tế. Bệnh viện không còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc, nếu có chỉ thiếu cục bộ ít ngày, nhưng đều có thuốc thay thế, không để người dân phải chịu thiệt.

Gần đây, bệnh viện cũng mua được 20 hệ thống nội soi mới, mỗi ngày nội soi cho 800 – 1.000 bệnh nhân có nhu cầu nội soi dạ dày, giúp sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư, tăng hiệu quả điều trị.