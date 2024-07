Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An mới đây ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu. Ngoài ra còn có trường hợp mắc bệnh tại Bắc Giang, do tiếp xúc gần người bệnh.



Điều này dấy lên nỗi lo ngại bệnh bạch hầu có nguy cơ lan rộng. Nhu cầu tiêm vắc xin bạch hầu được nhiều người quan tâm. Không chỉ là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ mà người lớn cũng đang băn khoăn, liệu mình có cần tiêm vắc xin bạch hầu ngay lúc này hay không.

Bệnh bạch hầu có nguy cơ lan rộng. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo BS Trương Hữu Khanh (chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM), bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính. Người mắc bệnh thường xuất hiện giả mạc dày, dai, trắng ngà, bám chặt và lan nhanh xuống toàn bộ vòm họng, mũi, thanh quản...

Vi khuẩn bạch hầu rất dễ lây lan. Virus dễ dàng lây truyền qua đường hô hấp khi nói chuyện, hắt hơi, ho... Ngoài ra, loại vi khuẩn này còn có thể lây nhiễm gián tiếp khi bạn tiếp xúc với những vật dụng có dính dịch, chất bài tiết hoặc giọt bắn có chứa vi khuẩn bạch hầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh bạch hầu có thời gian ủ bệnh 2-5 ngày hoặc hơn thế, kể từ khi người bệnh nhiễm vi khuẩn bạch hầu. Căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao, gặp nhiều ở trẻ nhỏ, thanh thiếu niên.

Trước nguy cơ bệnh bạch hầu có khả năng lan rộng, nhiều người tìm đến vắc xin bạch hầu như một giải pháp cấp bách lúc này. Vậy, ngoài nhóm đối tượng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ được tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, ai cần tiêm vắc xin bạch hầu ngay lúc này? Tiêm đầy đủ khi còn nhỏ rồi thì lớn lên có cần thiết phải tiêm nữa hay không?

Ngoài nhóm đối tượng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ được tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, ai cần tiêm vắc xin bạch hầu ngay lúc này? (Ảnh minh họa: Internet)

PV: Theo BS, tại sao việc tiêm vắc xin bạch hầu lại rất quan trọng vào thời điểm này?

BS Trương Hữu Khanh: Hiện nay, WHO khuyến cáo tiêm vắc xin bạch hầu đúng lịch, đúng liều lượng cho trẻ ngay từ những tháng đầu đời. Sau đó cần tuân thủ tiêm đủ những mũi nhắc lại để tạo miễn dịch hoàn thiện nhất. Người dân cần tuân thủ tiêm vắc xin bạch hầu nhắc lại vì cũng như các loại vắc xin khác, chúng chỉ bảo vệ cơ thể trong một giai đoạn nhất định.

Hiện nay, nước ta xuất hiện ca tử vong do bệnh bạch hầu, có người tiếp xúc gần bệnh nhân tử vong cũng đã nhiễm bệnh. Việc đi tiêm vắc xin bạch hầu là cần thiết, không chỉ với trẻ nhỏ, thanh thiếu niên mà còn người trưởng thành, người cao tuổi...

PV: Hiện nay, nhiều người cho rằng nếu đã tiêm phòng bệnh bạch hầu đầy đủ khi còn nhỏ thì lớn lên không cần phải tiêm lại nữa. BS đánh giá thế nào về quan điểm này?

BS Trương Hữu Khanh: Đây là suy nghĩ rất chủ quan! Ngay cả khi bạn đã tiêm vắc xin bạch hầu đầy đủ khi còn nhỏ, điều này không có nghĩa sẽ đủ để phòng bệnh cả đời.

Nếu bạn thuộc một trong 3 nhóm người dưới đây thì rất nên đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu càng sớm càng tốt. (Ảnh minh họa: Internet)

Thông thường, sau 5 tuổi, với một đứa trẻ tiêm vắc xin bạch hầu đầy đủ sẽ bắt đầu giảm tác dụng. Lúc này, trẻ cần được tiêm nhắc lại theo đúng khuyến cáo của tiêm chủng quốc gia. Sau 15 tuổi thì cứ tiêm nhắc lại sau mỗi 10 năm.

PV: Vậy nhóm người có biểu hiện như thế nào thì cần tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu càng sớm càng tốt, thưa ông?

BS Trương Hữu Khanh: Nếu bạn thuộc một trong 3 nhóm người sau thì rất nên đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu càng sớm càng tốt.

Một là người có sức đề kháng kém, hay ốm đau, bệnh tật. Hai là người thường xuyên đi lại giữa các vùng, đi công tác xa. Ba là những người sống ở vùng dịch hoặc xung quanh vùng có người mắc bệnh.

Đây là những nhóm người nên đi tiêm vắc xin bạch hầu ngay lúc này để phòng tránh bệnh tốt nhất.

PV: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ!