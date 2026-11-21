Sáng 21/11, với 472/479 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh diện tích tự nhiên là 40,06 km² và quy mô dân số 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND TP Hà Nội, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này.

Cùng với đó ổn định tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Như Ý.

Nghị quyết cũng nêu rõ văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày nghị quyết có hiệu lực mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương đã được tiếp nhận hợp lệ mà đến ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn TP Hà Nội được áp dụng đối với khu vực được điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội.

Trường hợp chế độ, chính sách đang được thực hiện đối với khu vực này có mức hưởng cao hơn hoặc thành phố Hà Nội chưa có chế độ, chính sách tương ứng thì tiếp tục được thực hiện cho đến hết thời hạn áp dụng hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chế độ, chính sách thay thế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã có báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết.

Về tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới, Bộ trưởng nêu rõ Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết, trong đó bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống nhân dân. Theo đó, 243 hộ gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì thuộc TP Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới.

Chính sách với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn, giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.