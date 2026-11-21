Giá chung cư giảm sau giai đoạn tăng nóng

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, sau giai đoạn tăng mạnh trong năm 2025, mặt bằng giá rao bán căn hộ thứ cấp Hà Nội bắt đầu đảo chiều từ đầu năm 2026. Đến quý III/2026, giá chào bán bình quân đạt khoảng 83 triệu đồng/m², giảm 8% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn khoảng 13% so với mức đỉnh ghi nhận trong quý IV/2025.

Giá bán căn hộ chung cư Hà Nội điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng. Ảnh: Ninh Phan

Diễn biến này đang từng bước đưa giá bán về gần hơn với khả năng chi trả của người mua. Theo One Mount Group, đây cũng có thể là một trong những yếu tố giúp thanh khoản thị trường cải thiện trong tháng 10, khi một bộ phận khách hàng từng trì hoãn kế hoạch mua nhà bắt đầu quay lại tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Không chỉ thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ sơ cấp cũng ghi nhận xu hướng giảm. Báo cáo của Cushman & Wakefield cho thấy, giá bán sơ cấp căn hộ bình quân trong quý III/2026 đạt khoảng 108 triệu đồng/m², giảm 12% so với quý trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, mức giảm này một phần đến từ sự thay đổi cơ cấu nguồn cung, thay vì phản ánh việc giá bán đồng loạt giảm trên toàn thị trường.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng ghi nhận giá bán căn hộ chung cư trong quý III/2026 có xu hướng giảm so với quý II, song mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn ở mức cao.

Tại Hà Nội, dự án Masteri Era Landmark căn hộ có giá bán khoảng 70-80 triệu đồng/m², Lumiere Essence Peak khoảng 150-190 triệu đồng/m², HH3 Hinode Royal Park khoảng 55-70 triệu đồng/m², Gamuda Central Park khoảng 90-105 triệu đồng/m²...

Người mua quay lại, giao dịch bật tăng

Cùng với diễn biến điều chỉnh giá, thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội cũng ghi nhận tín hiệu tích cực về thanh khoản.

Theo One Mount Group, tháng 10/2026, thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội ghi nhận khoảng 750 giao dịch, tăng 23% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên lượng giao dịch tăng trở lại sau 4 tháng liên tiếp sụt giảm mạnh.

Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn khoảng 33% so với mức bình quân 1.100 giao dịch/tháng trong 9 tháng đầu năm, cho thấy thanh khoản mới chỉ phục hồi bước đầu, chưa trở lại trạng thái sôi động.

Giao dịch trên thị trường căn hộ thứ cấp bắt đầu phục hồi sau nhiều tháng trầm lắng. Ảnh: Ninh Phan.

Xét theo quý, thị trường ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch trong quý I/2026 và 3.900 giao dịch trong quý II. Sang quý III, lượng giao dịch giảm mạnh còn khoảng 2.100 căn. Việc giao dịch tăng trở lại trong tháng 10 được xem là tín hiệu cho thấy thị trường có thể đã đi qua giai đoạn trầm lắng nhất.

One Mount Group dự báo, quý IV/2026, lượng giao dịch căn hộ thứ cấp Hà Nội có thể đạt khoảng 2.300 căn, tăng gần 10% so với quý III. Với khoảng 750 giao dịch ghi nhận trong tháng 10, thị trường cần duy trì bình quân khoảng 775 giao dịch/tháng trong hai tháng cuối năm để đạt dự báo này.

Theo đơn vị nghiên cứu, sau giai đoạn điều chỉnh trong quý II và quý III, thanh khoản căn hộ thứ cấp bắt đầu xuất hiện tín hiệu tích cực. Mặt bằng giá rao bán hợp lý hơn cùng nhu cầu ở thực tiếp tục hỗ trợ hoạt động giao dịch cuối năm.

Anh Nguyễn Đức, môi giới bất động sản chuyên phân khúc chung cư khu vực phía Tây Hà Nội cho biết, sự thay đổi đáng chú ý thời gian gần đây là người mua đã chủ động tìm hiểu và thương lượng nhiều hơn, thay vì chỉ tham khảo giá như những tháng trước.

"Khách mua cũng bắt đầu quay lại xem nhà, nhưng quyết định xuống tiền vẫn rất thận trọng. Hiện khách quan tâm nhiều đến những căn hộ có giá bán thực tế thấp hơn mặt bằng rao bán trước đó, đặc biệt là các sản phẩm đã hoàn thiện, có thể vào ở ngay và đầy đủ pháp lý", anh Đức cho biết.

Ở phía người mua, việc giá bán điều chỉnh được xem là cơ hội để tiếp cận căn hộ với mức tài chính dễ chịu hơn. Tuy nhiên, bài toán vay vốn và chi phí trả nợ hàng tháng vẫn khiến nhiều người cân nhắc.

Anh Gia Bảo (phường Phương Canh, Hà Nội) - khách hàng đang tìm mua căn hộ tại Hà Nội chia sẻ, gia đình đã theo dõi thị trường từ đầu năm nhưng chưa quyết định giao dịch do giá nhà vượt quá khả năng tài chính. Khi một số chủ nhà bắt đầu điều chỉnh giá, gia đình mới tính toán lại phương án mua nhà.

"Giá có giảm nhưng để mua được một căn hộ phù hợp vẫn cần số tiền lớn. Nếu phải vay ngân hàng, ngoài khoản trả gốc còn có lãi suất hàng tháng. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên căn hộ có giá vừa khả năng chi trả, pháp lý rõ ràng và thuận tiện đi làm, thay vì cố mua nhà ở những dự án có giá cao", anh Bảo nói.

Dù giao dịch có dấu hiệu phục hồi, thị trường vẫn đối mặt với không ít thách thức. Theo One Mount Group, lãi suất cao (lãi suất thả nổi trung bình 12 - 15%) và tâm lý thận trọng của nhóm khách hàng đầu tư tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ cải thiện thanh khoản.

Tuy nhiên, mặt bằng giá rao bán hợp lý hơn và nhu cầu ở thực tiếp tục hỗ trợ hoạt động giao dịch cuối năm. Thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội được kỳ vọng duy trì nhịp giao dịch ổn định và tăng trưởng nhẹ trong quý IV/2026 và đầu năm 2027. Sức cầu nhiều khả năng tập trung vào những dự án có chất lượng tốt, pháp lý rõ ràng và giá bán phù hợp với kỳ vọng của khách hàng.