Sáng 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

﻿Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo tiếp thu tại phiên họp. Ảnh: Như Ý

Có hiệu lực từ 1/3/2027, luật mới được thông qua bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động.

Cụ thể là ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 27/7 dương lịch). Ngày nghỉ lễ này áp dụng từ năm 2027.

Chính phủ nêu rõ, việc bổ sung ngày này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân tiền nhân, người có công với Tổ quốc, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, người có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cùng với đó là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ một ngày (ngày 24/11). Ngày nghỉ này được thực hiện ngay từ năm 2026 nhằm thể chế hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Như vậy từ 1/3/2027, Việt Nam có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, hưởng nguyên lương, bao gồm một ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một ngày 30/4, một ngày Quốc tế Lao động 1/5, một ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), 2 ngày Quốc khánh, một ngày Văn hóa Việt Nam.

Về thông báo lịch nghỉ lễ, Tết, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết.

Trước ngày 30/9 hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của năm sau.

Cơ quan chủ trì soạn thảo nêu rõ việc này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, Tết như hiện nay.