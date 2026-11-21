Hương nhu và đinh hương có mùi thơm riêng, nhưng tinh dầu của cả hai đều chứa một chất gọi là eugenol. Chính thành phần này thu hút sự chú ý của bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và các cộng sự. Nhóm tìm cách chuyển eugenol thành licarin A, một hợp chất đang được nghiên cứu về hoạt tính sinh học.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.





Theo thông cáo ngày 19/11, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Bằng độc quyền sáng chế số 62944 cho bà Nguyệt vào ngày 12/11/2026. Đối tượng được bảo hộ là quy trình chuyển hóa eugenol trong tinh dầu bằng hỗn hợp chất xúc tác kết hợp với năng lượng vi sóng.

Bằng độc quyền sáng chế số 62944 về quy trình chuyển hóa eugenol trong tinh dầu.





Khi thử nghiệm với tinh dầu hương nhu, nhóm ghi nhận 94,2% lượng eugenol ban đầu đã chuyển hóa. Riêng hiệu suất thu được licarin A đạt 74,3%. Với tinh dầu đinh hương, tỷ lệ eugenol chuyển hóa cũng đạt trên 93%.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tại một diễn đàn.





Ba năm thử nguyên liệu trước khi nghĩ đến chuyện tận dụng vỏ trứng

Hai mươi năm trước, lý do đưa bà Nguyệt đến với nghiên cứu lại là chuyện trong nhà. Bà kể, mong muốn tìm cách giúp mẹ về sức khỏe đã thôi thúc bà tìm hiểu các nguồn nguyên liệu tự nhiên. Năm 2006, bà bắt đầu làm việc cùng các nhà khoa học. Nhóm dành ba năm thử nhiều nguyên liệu trước khi chọn vỏ trứng gà.

Bà Nguyệt cùng chuyên gia nước ngoài.





“Với vỏ trứng gà, điều tôi muốn tìm hiểu là làm sao tận dụng được nguồn canxi trong một phụ phẩm quen thuộc”, bà Nguyệt chia sẻ.

Từ phần vỏ thường bị bỏ đi sau mỗi lần nấu ăn, nhóm phát triển phương pháp sản xuất hợp chất canxi hữu cơ để dùng trong thực phẩm bổ sung. Tháng 6/2021, công trình được cấp Bằng độc quyền sáng chế số 28815. Đến tháng 8/2025, bà Nguyệt có thêm một văn bằng cho quy trình sản xuất dung dịch kiềm hữu cơ giảm mùi và màu.

Một góc xưởng sản xuất.





Vì sao bà Nguyệt muốn nghiên cứu tiếp cây hương nhu trắng?

Sau khi tìm được cách tạo licarin A từ tinh dầu, điều bà Nguyệt muốn biết tiếp theo là hợp chất thu được có thể ứng dụng vào việc gì. Bản mô tả sáng chế dẫn một số nghiên cứu ghi nhận licarin A có khả năng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm. Hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng trên người vẫn cần được đánh giá riêng.

Bà Nguyệt cùng đối tác.





Bà Nguyệt cho biết nhóm đang hướng tới phát triển sản phẩm từ cây hương nhu trắng, dự kiến ra mắt trong năm 2027, với định hướng hỗ trợ người bệnh ung thư. Trước mắt, nhóm còn phải đánh giá hoạt tính của hợp chất thu được và hoàn thiện quy trình. Như bà chia sẻ, “Sau khi có văn bằng, điều tôi quan tâm là tiếp tục đánh giá kết quả và tìm hiểu quy trình có thể ứng dụng ở đâu.”

Bà Nguyệt tại một sự kiện.



