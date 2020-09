Truyền thông Hàn tiết lộ lý do thực sự khiến Song Hye Kyo - Song Joong Ki mâu thuẫn gay gắt đến mức ly hôn

Hơn 1 năm sau khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo quyết định ly hôn, cả hai đều không đưa ra bất cứ thông tin hay đính chính tin đồn về sự vụ gây chấn động làng giải trí châu Á này. Cho tới tận bây giờ, có rất nhiều giả thuyết về lý do khiến cặp Song Song quyết định đường ai nấy đi. Có thông tin cho rằng, vì cả hai có lịch trình quay phim khác biệt, gần ít xa nhiều nên mới nảy sinh rạn nứt tình cảm, thậm chí còn có tin đồn Park Bo Gum là người thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân của 2 người.



Vậy nhưng trang QQ mới đây đã trích dẫn nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc chia sẻ về lý do sâu xa khiến Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn. Theo đó, vì bất đồng trong việc sinh con, bên cạnh đó là lịch trình công việc có vấn đề, dẫn đến việc mâu thuẫn của cặp đôi tăng cao, chuyện tình cảm từ đó xuất hiện nhiều rạn nứt.

Nguồn tin do trang QQ đăng tải

Trang QQ cho biết thêm, dù rằng bất đồng trong chuyện sinh con nhưng khi công khai thông tin ly hôn với truyền thông, cả hai đều chỉ nói rằng tính cách đôi bên không hợp. Nhận định về vấn đề này, QQ cho hay, những lý do như vậy chỉ có tính "chiếu lệ". Đối với hầu hết các cặp đôi đã ly hôn trong làng giải trí, họ thường lựa chọn giải thích lý do là vì tính cách khác biệt, ngoại trừ một số người nổi tiếng bị "cắm sừng", họ sẽ trực tiếp viết lý do ly hôn cụ thể.

Ở thời điểm hiện tại, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đã cuộc sống riêng. Trong khi Song Hye Kyo liên tục lên mặt báo vì nghi vấn tái hợp tình cũ Hyun Bin thì Song Joong Ki dành thời gian cho gia đình, thi thoảng lộ diện trong 1 số hoạt động riêng lẻ.

Tin đồn Song Hye Kyo và Hyun Bin quay lại bên nhau khiến công chúng xôn xao.

Trong khi đó Song Joong Ki lại tăng cân khá nhiều, thỉnh thoảng mới lộ diện trước công chúng.

Nguồn: QQ