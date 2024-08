Cựu nghị sĩ và người dẫn chương trình podcast Gyles Brandreth cho biết, cái tên Harry và Meghan “không thường xuyên xuất hiện” trong các cuộc trò chuyện của Hoàng gia. Tuy nhiên, ông cho biết, khi cái tên này được nhắc đến, các thành viên của hoàng gia thường cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

Sự việc này xảy ra sau khi Harry và Meghan từ bỏ vai trò thành viên Hoàng gia làm việc và chuyển đến Montecito, California (Mỹ) vào năm 2020. Kể từ đó, cặp đôi này đã có mối quan hệ căng thẳng với gia đình Harry, đưa ra một loạt cáo buộc về họ trong các cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, loạt phim tài liệu Netflix và trong cuốn hồi ký Spare của Harry.

Trong cuốn sách Voyage Around the Queen, tác giả Craig Brown kể lại rằng, Bá tước Snowdon từng nói: “Gia đình Hoàng gia rất giỏi trong việc bỏ qua bất cứ điều gì khó chịu hoặc không thoải mái.” Brown cho biết, đây là điều mà họ “phải áp dụng thường xuyên hơn” kể từ khi Harry và Meghan chuyển đi.

Brandreth từng nói vào năm 2022: “Ngày nay, cái tên Harry và Meghan, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, không thường xuyên xuất hiện trong giới quý tộc.” Ông nói thêm: “Khi nhắc đến họ, các thành viên của hoàng gia thường sẽ nhíu mày một cách rất tinh tế và chuyển sang chủ đề khác - hoặc, nếu điều đó không thể, họ sẽ gọi họ một cách gián tiếp là ‘những người sống ở nước ngoài’”.

“Hãy thử nhắc đến Sussex với những thành viên khác của hoàng gia… họ chỉ mỉm cười ngắn gọn và nói: ‘Chúng tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất’ - và không thêm gì nữa.”

Kể từ khi Sussex rời Anh sang Mỹ, họ hiếm khi quay lại nước Anh. Cặp đôi này đã tham dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth vào năm 2022. Sau đó, Harry đã có một số chuyến đi một mình, bao gồm chuyến thăm Vua Charles sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Trong cuốn hồi ký Spare, Harry đã tiết lộ mức độ rạn nứt của mình với gia đình, khẳng định rằng anh “hầu như không nói chuyện với anh trai” tại tang lễ, và các chuyên gia cho biết, người ta hiểu rằng cặp đôi này đã không liên lạc kể từ đó.

Chuyên gia Hoàng gia Roya Nikkhah đã nói trên The Royals with Roya and Kate: “Công bằng mà nói, động lực gia đình và mối quan hệ ở đây với cha anh ấy và anh trai William đã bị phá vỡ”.

Harry tuyên bố rằng cuộc xung đột giữa anh và William thậm chí đã khiến anh trai tấn công anh về mặt thể chất.

Harry khẳng định rằng William “đã túm lấy cổ áo tôi, giật đứt chuỗi hạt của tôi và… đấm tôi ngã xuống sàn”, làm vỡ một chiếc bát đựng thức ăn cho chó trong một cuộc ẩu đả.

Theo Express