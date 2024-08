Hoàng hậu Anh Camilla sẽ là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu về bạo lực gia đình

Bộ phim ghi lại nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình của Hoàng hậu Camilla. Đoàn phim đã theo chân Hoàng hậu suốt 1 năm, ghi hình lại những lần bà gặp gỡ các nạn nhân bị bạo lực gia đình.



"ITV tự hào được thực hiện bộ phim tài liệu này cùng với Hoàng hậu về một chủ đề rất cấp thiết", Sue Murphy, Giám đốc phụ trách mảng giải trí của ITV, chia sẻ. "Chúng tôi hy vọng bộ phim sẽ nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng thay đổi trong xã hội".

Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors có thời lượng 90 phút, ghi lại các buổi trò chuyện của Hoàng hậu với những nạn nhân, thành viên gia đình và những người đang nỗ lực chấm dứt bạo lực gia đình.

Hoàng hậu Camilla với Diana Parkes (Ảnh: PA)

Nhiều nạn nhân, như Diana Parkes, xuất hiện trong phim, dũng cảm kể lại câu chuyện của mình nhằm nâng cao nhận thức và giúp đỡ những người đang phải đối mặt với bạo lực gia đình. Con gái của Diana Parkes, Joanna Simpson, bị chồng giết vào năm 2010. Câu chuyện của bà đã thu hút được sự chú ý của Hoàng hậu Camilla. Hoàng hậu thừa nhận, vụ việc này đã truyền cảm hứng bà gặp gỡ các nạn nhân và gia đình của họ. Bà Diana Pakers cũng là người đồng sáng lập quỹ Joanna Simpson để tưởng nhớ con gái và giúp đỡ những trẻ em lả nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Tờ Mirror tiết lộ: "bộ phim cũng sẽ khám phá lý do tại sao bạo lực gia đình lại xảy ra và cách để bảo vệ bản thân nếu rơi vào tình huống này".

Hoàng hậu Camilla phát biểu tại một buổi tiệc chiêu đãi đầu năm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (Ảnh: PA)

Hiện tại chưa có thông báo chính thức về ngày phát sóng bộ phim tài liệu Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors (tên tạm đặt). Theo tiết lộ của ITV, phim sẽ ra mắt vào cuối năm nay trong Liên hoan truyền hình quốc tế Edinburgh.