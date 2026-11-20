Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), bệnh nhi được gia đình đưa đến viện khoảng 2 giờ sau khi bị rắn cắn. Trước đó, trong lúc vui chơi, bé nhìn thấy một con rắn có đầu hình tam giác, đặc điểm giống rắn lục đuôi đỏ. Do tò mò, bé dùng chân đá vào con vật và không may bị cắn vào mu bàn chân trái.

Thời điểm nhập viện, bàn chân trái của bé sưng nề nghiêm trọng. Sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng tổn thương, các bác sĩ chỉ định truyền huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu và theo dõi sát diễn biến bệnh.

Tuy nhiên, sau đợt truyền huyết thanh đầu tiên, tình trạng sưng nề vẫn tiếp tục tiến triển. Các bác sĩ quyết định truyền huyết thanh đợt thứ hai. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện, vết sưng giảm dần và bé được xuất viện.

Bệnh nhi bị rắn cắn khi đang chơi tại nhà. (Ảnh: BVCC)

Theo các bác sĩ, nọc độc của mỗi loài rắn có thể gây ra những tổn thương khác nhau. Với nhóm rắn lục, người bị cắn thường xuất hiện tình trạng đau, sưng nề, bầm tím, phồng rộp, xuất huyết tại vùng tổn thương; một số trường hợp có thể bị rối loạn đông máu.

Trong khi đó, nọc độc của một số loài rắn khác có thể tác động lên hệ thần kinh, gây sụp mí, nhìn đôi, yếu liệt cơ, khó nuốt, thậm chí suy hô hấp.

Các dấu hiệu cần lưu ý sau khi bị rắn cắn gồm đau và sưng nề tăng dần tại vết thương, bầm tím, chảy máu bất thường, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, tiểu máu, chóng mặt, nôn ói, mệt lả, sụp mí, khó nuốt hoặc khó thở.

Bác sĩ cảnh báo không chủ quan khi bị rắn cắn

Theo bác sĩ, triệu chứng nhiễm độc không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay sau khi bị cắn. Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi vết thương còn nhỏ, ít đau hoặc chưa có biểu hiện bất thường rõ rệt.

Khi phát hiện trẻ bị rắn cắn, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực có rắn, giữ trẻ bình tĩnh, hạn chế vận động và bất động tương đối chi bị cắn. Đồng thời, cần tháo giày dép, trang sức hoặc những vật dụng có thể gây chèn ép khi vùng bị cắn sưng nề.

Người nhà cần ghi nhớ thời điểm xảy ra tai nạn, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí. Nếu có thể, phụ huynh chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để bác sĩ nhận diện, tuyệt đối không tìm cách bắt hoặc mang rắn theo.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không tự ý garô, buộc chặt chi bị cắn; không rạch, chích, nặn hoặc hút nọc độc; không đắp lá cây, thuốc nam hay hóa chất lên vết thương. Những cách xử trí này không giúp loại bỏ nọc độc, thậm chí có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn và làm chậm thời gian cấp cứu.

Để phòng tránh tai nạn, gia đình cần thường xuyên phát quang bụi rậm, vệ sinh sân vườn, không để các đống gỗ, gạch đá hoặc rác thải tồn đọng gần nhà. Khi đi làm vườn, đi ruộng hoặc đến khu vực nhiều cây cỏ, người dân nên mang giày, ủng, quần dài và sử dụng đèn chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.

Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần hướng dẫn các em không đến gần, trêu chọc hoặc tự ý bắt rắn; báo ngay cho người lớn khi phát hiện rắn xuất hiện trong nhà hoặc khu vực vui chơi.