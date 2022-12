Truy tìm ông "trùm" đường dây sản xuất 600 triệu đồng tiền giả mỗi ngày

Trước đó, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp Đoàn Văn Dương (33 tuổi), Hồ Văn Tiện (34 tuổi, cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Như Phú (53 tuổi), Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi, cùng trú xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Tang vật thu giữ tại "đại bản doanh" của nhóm này ở xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM) là hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng, 3 gói ma túy, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn và 1 quả lựu đạn.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất tiền giả khai nhận tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Quốc Thái là đối tượng chủ mưu. Thái đầu tư máy scan, máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính, mua giấy in tiền, giấy ni lông và hướng dẫn cho Duyên, Phú cách tạo ra phôi tiền. Trong đó, Thái scan các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng lên máy tính để Duyên in tiền lên 2 mặt giấy A4.

Mỗi tờ giấy A4 in được 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Với tốc độ làm việc bình thường, trung bình mỗi ngày, nhóm này in khoảng 300 tờ A4, tức 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 600 triệu đồng.

Sau đó, Thái chuyển các tờ tiền in ra để Phú và một đối tượng khác thực hiện các bước tiếp theo như đục lỗ, cán màng, đánh bóng để tạo nên các tờ tiền giả "thành phẩm".

Đặc biệt, để che giấu việc làm phi pháp của mình, Thái thường xuyên thay địa điểm đặt "xưởng sản xuất" tiền giả, chọn các khu vực giáp ranh, tập trung đông công nhân, người lao động lưu trú để dễ trà trộn và chỉ thuê mỗi nhà không quá 3 tháng.

Đối tượng này cũng không đăng ký tạm trú tại bất kỳ chỗ ở nào, đồng thời dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng và dùng sim rác, bộ đàm để liên lạc với "e-kip" của mình.





Một số máy móc bên trong "xưởng sản xuất" tiền giả của đường dây do Huỳnh Quốc Thái chủ mưu.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất và tiêu thụ tiền giả do ông "trùm" Huỳnh Quốc Thái cầm đầu.

Tại "sào huyệt", Thái lắp đặt nhiều camera xung quanh nhà để cảnh giới. Nhằm tránh sự nghi ngờ của hàng xóm, các đối tượng tăng cường hoạt động vào ban đêm.

Đối với nhóm tiêu thụ là Dương và Tiện, cả hai che biển số xe, đeo khẩu trang, dùng sim rác liên hệ với những người bán hàng qua mạng để gặp trực tiếp giao dịch tiền giả.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an TP Đà Nẵng kêu gọi Huỳnh Quốc Thái nhanh chóng đến trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng.