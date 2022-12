Khởi tố "ông già Noel" bốc đầu xe, gây rối trật tự công cộng ở Thái Nguyên

Gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới



Theo thông tin từ Cục CSGT (C08 - Bộ Công an) vào khoảng 16h ngày 18/12, Lý Minh Chiến (SN: 2004 trú tại Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên) rủ Nguyễn Thanh Tùng (SN: 2003, trú tại Tân Long, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô bằng 1 bánh.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Tùng mặc quần áo trang phục ông già Noel điều khiển xe mô tô không có biển kiểm soát thực hiện hành vi bốc đầu xe, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng triệu tập các đối tượng lên làm việc.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Phú Lương. Đến ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Khoản 1, Điều 318 Bộ Luật hình sự. Thi hành Lệnh bắt bị can Tùng để tạm giam thời hạn 2 tháng.

Khởi tố nam thanh niên mới tròn 18 tuổi vì hành vi gây rối trật tự công cộng

Vào khoảng 14h ngày 1/12, Phạm Văn Đạt (sinh ngày 17/12/2005, thường trú tại Phúc Xuân, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe Honda Wave BKS: 20B2-487.32 thực hiện hành vi bốc đầu xe, điều khiển xe mô tô bằng một bánh gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự.

Đối tượng điều khiển xe gắn máy, bốc đầu xe, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị khởi tố.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thái Nguyên đã củng cố hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Cơ quan CSĐT để thụ lý.

Đến ngày 26/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội "Gây rối trật tự công cộng" và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Đạt.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và công an huyện Phú Lương đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ thêm 1 số đối tượng liên quan.