Truy tìm nghi phạm đập kính ô tô trộm tiền tỷ ở Bình Dương

Thông tin từ Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho hay trên địa bàn vừa xảy ra liên tiếp 4 vụ trộm tài sản có giá trị cao bằng hình thức đập vỡ kính ô tô. Với chiêu thức tương tự được thực hiện tinh vi trong khoảng thời gian ngắn, công an nhận định có thể do một đối tượng thực hiện.

Được biết, 4 vụ ô tô bị đập vỡ kính trộm tài sản xảy ra tại các phường trên địa bàn TP Thủ Dầu Một gồm: Hiệp Thành (2 vụ), Phú Lợi (1 vụ), và Hòa Phú (1 vụ).

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 29/6, một người đàn ông đến Ngân hàng ACB nằm trên quốc lộ 13, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) rút số tiền 900 triệu đồng. Sau đó, người này lên ô tô chở vợ và 2 con nhỏ đến một trường Mầm non ở khu phố 3, phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) để xin nhập học cho con.

Tuy nhiên khi vào trường, người đàn ông này không cầm tiền theo mà để bên trong ô tô rồi khóa cửa.

Đến gần 18h cùng ngày, khi trở lại xe để ra về, người đàn ông tá hỏa phát hiện cửa kính ô tô đã bị đập bể, toàn bộ số tiền trong xe biến mất. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định đối tượng là một người đàn ông nên tiến hành truy tìm.