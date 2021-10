Truy tìm đối tượng vờ bán vàng thật tráo vàng giả

Cụ thể, vào chiều tối 16/9, anh Ngô Văn Luân, SN 1990, ở số 173 Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, đang bán hàng tại cửa hàng vàng bạc và chế tác kim hoàn của gia đình thì có 1 khách hàng là nam giới đi xe máy Honda Airblade màu đen chưa rõ BKS đến bán vàng.

Người khách này đưa chủ cửa hàng vàng sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và nói muốn bán. Sau khi kiểm tra chất lượng, trọng lượng sợi dây chuyền trên, anh Luân đồng ý mua sợi dây chuyền này với giá hơn 74 triệu đồng.

Hình ảnh đối tượng đến bán vàng giả tráo vàng thật được camera ghi lại.

Trong lúc anh Luân chuẩn bị tiền để thanh toán, người khách trên ngỏ ý muốn xem lại sợi dây chuyền của mình. Lúc này đối tượng trên đã lợi dụng sự sơ hở không chú ý của anh Luân nên đã nhanh tay tráo sợi dây chuyền thật vừa được kiểm tra bằng một sợi dây chuyền giả có hình dáng tương tự nhưng là giả. Do không để ý, anh Luân vẫn thanh toán tiền và cầm lại sợi dây chuyền, cho đến khi đối tượng bỏ đi anh mới phát hiện là mình bị đánh tráo.

Nhận được đơn trình báo, Công an quận Kiến An đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ thông qua hình ảnh trích xuất camera an ninh của cửa hàng.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng được camera ghi lại.

Theo đó, đối tượng được xác định là nam giới, độ tuổi khoảng từ 35 đến 40 tuổi, chiều cao khoảng l,60m đến l,68m, dáng người thấp đậm, tóc cắt cao hai bên mai. Khi vào cửa hàng, đối tượng này mặc áo thun dài tay màu đen xắn cao tay áo, mặc quần dài màu xanh tím than, đi giày thể thao tối màu, đeo khẩu trang màu đen, tay trái đeo đồng hồ kim loại và ngón giữa có đeo nhẫn thời trang sáng màu. Đối tượng sử dụng xe máy Honda Air Blade màu đen, chưa rõ biển kiểm soát.

Công an quận Kiến An thông báo đến các cơ quan chức năng và người dân phối kết hợp truy tìm đối tượng nêu trên. Khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng trên, đề nghị kịp thời thông tin lại cho Công an quận Kiến An, địa chỉ số 109 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng; hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Thành, PhóĐội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, theo số điện thoại: 0368.806.879.