Ngày 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang xác minh nguồn tin tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào ngày 01/6/2024.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định 02 đối tượng có liên quan là Bùi Mạnh Hà (SN 1991; trú tại: Số 75B Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1991; trú tại: Tổ 7, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tuy nhiên, hiện các đối tượng không có mặt ở nơi cư trú, không rõ ở đâu.

Đối tượng Bùi Mạnh Hà và Nguyễn Thị Hằng Nga - Ảnh: CA TP Hà Nội

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng quyết định truy tìm 02 đối tượng trong ảnh kèm theo.

Công an đề nghị ai biết thông tin về các đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ở địa chỉ: 16 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, Đà Nẵng, SĐT: 0236.3821372 - 0694.260888 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.