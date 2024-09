Công an truy tìm Bạch Tuấn Thành có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo đó, Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Bạch Tuấn Thành (SN 16/1/1989, trú tại 166 A12 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản.

Theo đơn trình báo, Bạch Tuấn Thành là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với 5 lô đất trị giá 6.845.000.000đ thuộc dự án Đình Trám - Sen Hồ dãy CL91, lô số 8-9-10-35-36 Chủ đầu tư là Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lam Sơn tại thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Bạch Tuấn Thành

Cũng theo đơn tố giác, đối tượng Bạch Tuấn Thành đã lợi dụng lòng tin sau khi được thuê làm nhân viên phụ trách các công việc liên quan nhằm chiếm đoạt 5 lô đất thuộc sở hữu của bị hại. Đối tượng Bạch Tuấn Thành tiếp tục lừa người mua và đã bán tẩu tán thành công 2 lô đất thuộc dự án nói trên.

Quá trình điều tra vụ án xác định đối tượng Bạch Tuấn Thành là đối tượng tình nghi thực hiện hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả xác minh xác định Bạch Tuấn Thành không có mặt tại nơi xác nhận cư trú, hiện không xác định được đối tượng đang ở đâu. Vì vậy, để phục vụ điều tra vụ án, Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội quyết định truy tìm đối tượng Bạch Tuấn Thành trong ảnh kèm theo.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng theo SĐT: 069.2196629, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP.Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Minh Ngọc