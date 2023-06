Truy lùng gắt gao nghi phạm gây vụ án mạng kinh hoàng làm 3 người chết

Chiều 2/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát thông báo truy tìm Phan Danh Hưng (37 tuổi, nghi phạm sát hại 3 người phụ nữ tại nhà ở thôn Xuân Đông, huyện Diên Xuân).

Nhiều công an, trinh sát được tung vào cuộc và hàng chục cảnh sát cơ động cùng chó chó nghiệp vụ đến hiện trường truy lùng Hưng.

Công an đang truy lùng nghi phạm Phan Danh Hưng. Ảnh: CACC.

Ngoài ra, Công an Khánh Hòa đề nghị các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công an các huyện, thị xã, thành phố ... phối hợp truy tìm nghi phạm. Khi tìm thấy hoặc phát hiện nghi phạm báo ngay cho Công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại: 0935.867.676.

Lực lượng công an đưa chó nghiệp vụ truy tìm nghi phạm Phan Danh Hưng. Ảnh: L.H.

Như Tiền Phong đã thông tin, rạng sáng 2/6, Hưng cãi nhau với vợ là chị L.T.T.V (37 tuổi) trong nhà ở xã Diên Xuân. Anh ta sau đó ra tay sát hại vợ, giết hại cháu gái của vợ là L.T.M.N và hàng xóm là bà H.T.D khi bà này vào can ngăn. Sau khi gây án xong, Hưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo người dân, gần đây vợ chồng Hưng thường xảy ra mâu thuẫn. Đêm qua, anh ta uống rượu xong thì lớn tiếng mắng, đập vỡ đồ đạc trong nhà và dọa giết vợ. Người vợ sợ hãi đã sang nhà mẹ ở kế bên ngủ qua đêm, tới sáng nay thì xảy ra án mạng.

Công an tỉnh Khánh Hoà điều rất nhiều lực lượng truy bắt Phan Danh Hưng. Ảnh: L.H.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai người liên quan để làm rõ án mạng.