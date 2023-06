Án mạng kinh hoàng ở Khánh Hòa: Công an ra quyết định truy tìm nghi phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy tìm Phan Danh Hưng (SN 1986, trú thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Hưng là nghi phạm đâm chết 3 người phụ nữ trên địa bàn vào sáng 2-6.



Nghi phạm Phan Danh Hưng hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự nói trên.

Đặc điểm nhận dạng của Phan Danh Hưng là nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải.

Đối tượng Phan Danh Hưng

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan: Cục C01, C02, V06 Bộ Công an; Phòng PC02 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PV06 Công an tỉnh Khánh Hòa; Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan truyền thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp truy tìm.

Khi tìm thấy hoặc phát hiện nghi phạm, báo ngay cho Công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại: 0935.867676.

Quyết định truy tìm nghi phạm Phan Danh Hưng, nghi phạm gây án mạng kinh hoàng khiến 3 phụ nữ tử vong

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin vào khoảng 5 giờ ngày 2-6, người dân nghe tiếng la hét trong nhà mẹ vợ của Phan Danh Hưng.

Tại hiện trường, người dân phát hiện vợ Hưng là chị L.T.T.V (SN 1986), người cháu gái (SN 2004) và bà H.T.D. (SN 1976, hàng xóm) đã tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm Phan Danh Hưng đã bỏ trốn.

Nhiều lực lượng đến khu vực núi Hòn Dữ (xã Diên Xuân) truy tìm nghi phạm

Lực lượng chức năng đã điều động nhiều đơn vị phối hợp, đưa chó nghiệp vụ vào truy bắt nghi phạm.

Theo người dân, Phan Danh Hưng làm nghề thợ hồ, thân hình gầy gò ốm yếu, tính tình khá cộc cằn. Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Hưng thường xuyên có mâu thuẫn.