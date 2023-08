Trường tiểu học CÔNG LẬP mới xây ở quận Đống Đa đang khiến nhiều phụ huynh trầm trồ: To đẹp chẳng kém trường tư!

Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, phụ huynh đang chia sẻ những hình ảnh về một ngôi trường tiểu học công lập mới xây trên địa bàn quận Đống Đa. Đó là trường Tiểu học Đống Đa, với cơ sở vật chất to đẹp, hiện đại không thua kém trường tư.

Trước đó, xuất phát từ nhu cầu thực tế về giáo dục và đào tạo theo xu hướng phát triển; nhằm nâng cao chất lượng dạy - học và các hoạt động giáo dục đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh học sinh trên địa bàn phường Kim Liên, UBND quận Đống Đa đã phê duyệt Đề án và công bố Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 về việc tách trường Tiểu học Kim Liên thành Trường tiểu học Kim Liên và Trường tiểu học Đống Đa.

Trường Tiểu học Đống Đa được xây dựng theo phong cách hiện đại.

Hiện tại, trường Tiểu học Đống Đa có địa chỉ tại số 3, phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Diện tích khu đất của trường là 4.027,2m2. Tổng mức đầu tư cho trường là hơn 117 tỷ đồng. Trường có sân chơi, khuôn viên, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện với học sinh. Các phòng học đảm bảo về ánh sáng, nhiệt độ, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Vị trí của trường Tiểu học Đống Đa.

Ngoài 31 phòng học dành cho 31 lớp, nhà trường còn có hệ thống 12 phòng chức năng như: Âm nhạc - nghệ thuật, Mỹ thuật, Công nghệ - STEM, Tin học, Tiếng Anh, Thể chất, Thư viện... với đầy đủ các trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh đó, trường có đủ thiết bị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; có bếp ăn đúng quy định, đầy đủ trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dưới đây là một số hình ảnh về cơ sở vật chất của Tiểu học Đống Đa, phụ huynh có thể tham khảo:

Được biết, năm học 2023-2024, nhà trường được giao tuyển sinh 240 chỉ tiêu trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tương đương 6 lớp.