Không phải ngẫu nhiên mà Reggio Emilia được chọn làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Vương phi xứ Wales sau khi hoàn thành điều trị ung thư. Thành phố nhỏ ở miền bắc Italy này đã làm được điều mà nhiều nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới vẫn đang cố gắng học hỏi: Dạy trẻ bằng cách để chúng sống, khám phá và cảm nhận thật sự.

Vương phi Kate và ngôi trường lấy thiên nhiên làm lớp học

Sáng ngày thứ hai tại Italy, Vương phi xứ Wales Catherine bắt đầu hành trình khảo sát tại Salvador Allende Scuola dell'infanzia, một trung tâm giữ trẻ và mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục đô thị nổi tiếng của Reggio Emilia, gần Bologna. Cô dành thời gian quan sát trẻ học ngoài trời, gặp gỡ các giáo viên và tìm hiểu về triết lý đã đưa tên thành phố này lên bản đồ giáo dục toàn cầu.

Phương pháp Reggio Emilia, được đặt theo tên chính thành phố đã khai sinh ra nó, nhấn mạnh vai trò của ba yếu tố cốt lõi trong sự phát triển của trẻ: Cha mẹ, giáo viên và môi trường xung quanh. Yếu tố thứ ba đó được gọi bằng cái tên đáng nhớ là "người thầy thứ ba". Triết lý này không chỉ thay đổi cách bố trí lớp học mà còn thay đổi cả cách người lớn nhìn nhận vai trò của mình trong hành trình lớn lên của một đứa trẻ.





Khu vườn với rừng tre và cây liễu

Salvador Allende dạy trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi và được biết đến đặc biệt với chương trình học ngoài trời. Khuôn viên trường có khu vườn với cây liễu rủ và một khu rừng tre nhỏ, nơi thiên nhiên không chỉ là cảnh nền mà là công cụ học tập chính. Trẻ được chạm vào đất, quan sát cây cối, cảm nhận thời tiết thay đổi, và học về thế giới thông qua chính những trải nghiệm đó chứ không phải qua sách vở hay màn hình.

Vương phi Catherine đã đi cùng các em nhỏ trong những hoạt động ngoài trời này và có dịp trò chuyện trực tiếp với đội ngũ giáo viên, những người mà tình yêu thiên nhiên không chỉ là phong cách dạy học mà đã trở thành linh hồn của cả ngôi trường. Đây là phần tiếp nối tự nhiên cho công việc mà cô đã theo đuổi tại Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation, nơi tập trung vào tầm quan trọng của những năm đầu đời trong việc định hình sức khỏe tâm thần và cảm xúc lâu dài của một con người.





Chuyến công du hai ngày tới Reggio Emilia là lần đầu tiên Vương phi xứ Wales thực hiện chuyến đi nước ngoài kéo dài kể từ khi hoàn thành điều trị ung thư, và cô đã chọn đến đây một mình. Không phải để cắt băng hay trao giải, mà để học. Điều đó tự nó đã nói lên rất nhiều về mức độ nghiêm túc mà cô dành cho sứ mệnh này.

Những gì cô quan sát tại Italy, từ cách môi trường được thiết kế như một người thầy đến cách giáo viên đứng lùi lại để trẻ tự khám phá, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các chương trình và chính sách mà Royal Foundation thúc đẩy tại Anh trong thời gian tới.

*Theo Telegraph