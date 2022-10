Trường hợp thứ 8 tử vong do sốt xuất huyết tại Đắk Lắk

Hình minh họa.

Đây là trường hợp thứ 8 tử vong vì sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.



Bệnh nhân là T.M.N., nam, sinh năm 1988, trú tại thôn 5, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào ngày 25/9, bệnh nhân sốt cao, mệt mỏi, nhức mỏi tay chân. Ở nhà tự điều trị thuốc hạ sốt có đỡ.

Ngày 28/9, bệnh nhân nôn ói, mệt nhiều, nên nhập Trung tâm Y tế huyện Krông Bông điều trị. Đến 20h cùng ngày, bệnh chuyển nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị với chẩn đoán suy gan cấp/sốt xuất huyết Dengue ngày 3.

Do tình trạng bệnh nặng, bệnh nhân tử vong lúc 6h20 phút ngày 30/9 với chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa tạng (gan, thận, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa)/Theo dõi xuất huyết tiêu hóa trên do loét dạ dày stress/Viêm gan C - Nghiện rượu/Theo dõi sốt xuất huyết Dengue ngày 5.

Tính đến ngày 3/10, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 6.658 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 8 trường hợp đã tử vong.