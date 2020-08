Trương Bá Chi xuất hiện sau tin đồn mang thai lần 4, lộ đặc điểm giống hệt những sao nữ khi có bầu

Mới đây, Trương Bá Chi đã đăng tải bức ảnh selfie và ảnh chụp cùng 3 con trai của mình. Giữa lúc đang rầm rộ tin đồn nữ diễn viên mang thai lần 4, mọi sự chú ý đều dồn vào vóc dáng của cô.

Tuy nhiên, Trương Bá Chi lại cố tình không để lộ vóc dáng khi chỉ đăng ảnh gương mặt của 3 mẹ con dù cô đang mặc đồ bơi. Qua hình ảnh có thể thấy Trương Bá Chi dạo này chăm sóc bản thân khá tốt, làn da của cô được nhận xét tươi tắn, nét mặt rạng rỡ.

Ngay trước đó, Trương Bá Chi cũng đăng một bức ảnh bế con trai. Cô mặc đồ đơn giản với áo phông và quần jeans. Netizen cũng tinh ý nhận xét phần bụng dưới của Trương Bá Chi phình to trông như đang mang bầu.

Với những động thái cố tình không đăng ảnh body, mặc áo phông rộng giống hệt như những sao nữ cố tình giấu bụng khi mang thai, netizen lại càng xôn xao hơn về nghi vấn Trương Bá Chi mang thai lần 4.

Trương Bá Chi bị đồn mang thai lần 4 khi bức ảnh hậu trường quảng cáo của cô được chia sẻ lên mạng. Cư dân mạng cho rằng, nhìn bụng của Trương Bá Chi to lên trông giống hệt những người phụ nữ đang mang thai, chứ không thể là do ăn quá no. Thậm chí cũng không thể do tăng cân được, vì nhìn gương mặt và thân hình của Trương Bá Chi vẫn hết sức bình thường. Trước những bình luận thắc mắc, Trương Bá Chi vẫn hoàn toàn im lặng.

Nguồn: QQ