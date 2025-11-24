Trương Bá Chi U50 da vẫn căng mọng collagen: Ngày nào cũng ăn loại quả "kem dưỡng ẩm tự nhiên" hệ nội tiết rất thích

Trong lần xuất hiện mới nhất với vai trò Đại sứ Ước nguyện Mùa đông của Legoland Thượng Hải, Trương Bá Chi lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cô xuất hiện trong lễ thắp sáng Cây Ước nguyện cao 10m, được lắp ghép từ 360.000 viên gạch lego, một khung cảnh lung linh khiến người đẹp được khán giả ưu ái gọi là "Nữ hoàng Tuyết".

Điều khiến công chúng ngạc nhiên hơn cả là ở tuổi 45, bà mẹ 3 con vẫn giữ được làn da săn chắc, căng mọng collagen, thần thái rạng rỡ như thời thanh xuân. Bí quyết được Trương Bá Chi chia sẻ rất đơn giản: Ăn quả bơ mỗi ngày.

Bơ - Loại quả "kem dưỡng ẩm tự nhiên" giúp cân bằng nội tiết Trương Bá Chi rất mê mỗi ngày

Trương Bá Chi từng nói: "Tôi có thể nói dối nhưng quả bơ chắc chắn không. Tôi nhận thấy da tốt lên hàng ngày khi ăn loại quả này". Bá Chi duy trì thói quen ăn bơ hàng ngày bởi vì:

1. Quả bơ là "kem dưỡng ẩm tự nhiên"

Theo Healthline, bơ chứa chất béo lành mạnh, vitamin E và C, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và độ đàn hồi của da.

Làm dịu da: Các chất béo, hợp chất và vitamin trong bơ hỗ trợ phục hồi da, cải thiện tình trạng eczema, mụn; giảm bong tróc và giúp đều màu da.

Ngăn tổn thương da: Nghiên cứu cho thấy, bơ chứa các hợp chất có thể bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV, nguyên nhân gây lão hóa sớm. Vitamin C và E trong bơ cũng giúp giảm stress oxy hóa, chống viêm.

Tăng độ đàn hồi: Một nghiên cứu trên hơn 700 phụ nữ cho thấy, chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa đơn như trong bơ giúp tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn.

Giảm mụn: Dầu bơ có tính kháng khuẩn, giúp giảm mụn, đồng thời khiến da mềm và ẩm hơn.

Cải thiện sức khỏe da tổng thể: Dầu bơ chứa nhiều chất chống oxy hóa, sterol thực vật, omega-9, khoáng chất, vitamin C, E… giúp tăng sinh collagen, làm dịu viêm, loại bỏ tế bào chết.

Ngừa khô da: Bơ giàu biotin, vitamin B giúp ngăn khô da, gãy rụng tóc và móng.

2. Ăn bơ giúp cân bằng nội tiết

Theo Independent, hormone là các "sứ giả hóa học" giữ vai trò quan trọng với trao đổi chất, sinh sản, tâm trạng… và chịu ảnh hưởng mạnh từ chế độ ăn uống. Nhiều nghiên cứu cho thấy bơ có tác động tích cực lên hệ nội tiết:

Ăn 1 quả bơ/ngày trong 6 tuần giúp giảm cortisol (hormone căng thẳng) và tăng adiponectin, hormone cải thiện chuyển hóa đường, độ nhạy insulin.

Chất béo đơn không bão hòa trong bơ hỗ trợ điều hòa hormone kiểm soát cơn đói, giúp no lâu và ổn định năng lượng.

Bơ giàu chất xơ, giúp ổn định đường huyết, từ đó điều hòa insulin, hormone quan trọng với cả cân nặng và da.

Một số nghiên cứu ghi nhận phụ nữ mãn kinh ăn bơ có mức estrogen cao hơn. Ở nam giới, chế độ ăn giàu chất béo đơn (như bơ) liên quan tới tăng testosterone.

Bởi vậy, bơ không chỉ là "kem dưỡng ẩm tự nhiên" cho da mà còn đóng vai trò như một "bộ ổn áp nội tiết" nhờ chất béo lành mạnh, chất xơ và các vi chất chống oxy hóa.

Những công dụng khác của quả bơ với sức khỏe

Ngoài lợi ích về da và nội tiết, quả bơ còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe:

- Tốt cho tim mạch: Chất béo tốt trong quả bơ giúp giảm LDL xấu và tăng HDL tốt.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón.

- Ổn định đường huyết: Bơ có chỉ số đường huyết thấp, chất béo và xơ giúp tránh tăng đường huyết đột ngột.

- Tăng hấp thu dinh dưỡng: Bơ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn vitamin A, D, E, K từ các thực phẩm khác.

- Giảm viêm: Các chất chống oxy hóa và omega-9 trong bơ giúp giảm viêm mạn tính, nguyên nhân của nhiều bệnh hiện đại.

Hỗ trợ giảm cân lành mạnh: Cảm giác no lâu giúp hạn chế thèm ăn vặt.

Lưu ý ăn bơ để tránh phản tác dụng

Dù tốt nhưng bơ vẫn cần được dùng đúng cách:

1. Không ăn quá nhiều mỗi ngày

Bơ giàu calo, ăn quá nhiều dễ gây tăng cân. Khẩu phần phù hợp: ½–1 quả/ngày tùy nhu cầu năng lượng.

2. Người đang dùng thuốc cần hỏi bác sĩ

Thuốc chống đông (như Warfarin): Vitamin K trong bơ có thể gây giảm hiệu quả thuốc.

Thuốc hạ mỡ máu nhóm statin có thể bị ảnh hưởng khi ăn bơ quá nhiều.

3. Không ăn phần vỏ hoặc lá bơ

Chúng chứa persin, chất có thể gây dị ứng ở một số người.

4. Người có cơ địa dễ tăng cân hoặc rối loạn lipid máu nên ăn có kiểm soát

Dù là chất béo "tốt" nhưng vẫn là chất béo, không kiểm soát lượng ăn có thể phản tác dụng.

5. Ưu tiên bơ chín tự nhiên

Tránh bơ chín ép bằng hóa chất vì có thể gây kích ứng tiêu hóa.

(Nguồn ảnh: Internet)