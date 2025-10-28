Gần đây, trong một chương trình truyền hình thực tế Con đường phồn hoa mùa 2, Trương Bá Chí đã tiết lộ những điều bất ngờ về tuổi thơ của mình. Cô sinh ra trong một gia đình có ông bà nội đều bị câm điếc bẩm sinh. Do đó, từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên đã học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với họ và trở thành “người phát ngôn” không thể thiếu trong gia đình. Môi trường sống hình thành thói quen của cô khi giao tiếp là luôn gật đầu khi trò chuyện. Cả gia đình cô cũng có thói quen nói to và sử dụng những cử chỉ cường điệu.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng tai trái của mình bị khiếm thính, và suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến gen di truyền. Nhưng nữ diễn viên cho rằng môi trường ngôn ngữ ký hiệu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thương thính giác.

Trương Bá Chi chia sẻ câu chuyện gia đình với Ninh Tịnh và các nghệ sĩ khác trong chương trình "Con đường phồn hoa" mùa 2. (Ảnh: Weibo)

Dù lớn lên trong hoàn cảnh không suôn sẻ nhưng tuổi thơ của cô ở bên ông bà vẫn có nhiều kỷ niệm êm đềm đáng nhớ. Ông nội của cô tuy không nghe được nhạc nhưng cũng bắt chước động tác của cháu gái và nhảy theo mỗi khi thấy cô đang tập khiêu vũ. Môi trường sống đã hình thành tính cách biết lắng nghe bằng cảm xúc, đối xử với người khác bằng sự chân thành và luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Trương Bá Chi và 2 con trai lớn. (Ảnh: Weibo)

Cha mẹ Trương Bá Chi ly hôn khi cô mới 9 tuổi. Nữ diễn viên cùng mẹ chuyển đến Úc sống từ năm 13 tuổi. Thời gian này cô vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp gia đình. Thay đổi môi trường sống ở nhiều nơi nên diễn viên sinh năm 1980 thông thạo Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng phổ thông và ngôn ngữ ký hiệu. Trương Bá Chi từ nhỏ đã có ý thức chăm sóc người thân rất chu đáo. Sau này lớn lên cô cũng được khen là người mẹ tốt khi một mình chăm sóc 3 con trai và được mẹ chồng cũ hết lời khen ngợi. Điều này cũng thể hiện rõ khi quay các chương trình truyền hình thực tế gần đây Trương Bá Chi luôn quan tâm đến các bạn diễn và phối hợp công việc với mọi người rất nhịp nhàng. Tính cách này của cô của cả ekip và khán giả đều yêu mến.