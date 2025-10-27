(Ảnh: Kbizoom)

Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế All the Way Blossoms 2 phát sóng vào ngày 24 tháng 10 (giờ địa phương), nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã chia sẻ một nhận xét cảm động từ Địch Ba Lạp - mẹ của Tạ Đình Phong - về con dâu cũ của bà, Trương Bá Chi.

"Bà ấy từng nói với tôi rằng Trương Bá Chi chăm sóc con cái rất tốt" - Lưu Gia Linh tiết lộ trong một cuộc thảo luận về việc nuôi dạy con cái.

Lời nhận xét này nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trương Bá Chi. Khán giả ca ngợi sự tận tâm của cô, nói rằng: "Hiếm khi một người mẹ chồng cũ lại nói những lời tốt đẹp như vậy. Trương Bá Chi đã dành hơn một thập kỷ để chứng minh sức mạnh của tình yêu thương của một người mẹ".

Đây không phải là lần đầu tiên bố mẹ của Tạ Đình Phong nói những lời tốt đẹp về con dâu cũ của họ. Mẹ của Tạ Đình Phong, bà Địch Ba Lạp, trước đây cũng từng khen ngợi những nỗ lực của Trương Bá Chi. Bà nói rằng: "Thật sự không dễ dàng gì cho cô ấy khi phải nuôi dạy hai cậu con trai một mình". Bà cũng khen ngợi các cháu trai của mình là "lịch sự và tốt bụng".

Trong khi đó, bố của Tạ Đình Phong, nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền cũng cảm ơn Trương Bá Chi vì thường xuyên đưa các con đến thăm ông, và nói thêm: "Cô ấy rất chu đáo và cẩn thận với các con".

Ngay cả Tạ Đình Phong cũng từng gọi Trương Bá Chi là "một người mẹ hoàn hảo" và bày tỏ lòng biết ơn về cách cô giữ gìn hình ảnh của anh như một người cha tốt trước mặt các con trai của họ.

Sinh năm 1980, Trương Bá Chi nổi tiếng vào cuối những năm 1990 với tư cách là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất Hong Kong (Trung Quốc), thường được mệnh danh là "người đẹp quốc dân". Diễn xuất của cô trong các bộ phim kinh điển như Vua hài kịch, Fly Me to Polaris và The Lion Roars đã củng cố danh tiếng của cô như một trong những nữ diễn viên hàng đầu của thế hệ mình.

Cô kết hôn với Tạ Đình Phong vào năm 2006 và sinh được hai con trai, Lucas và Quintus. Sau khi ly hôn vào năm 2012, Trương Bá Chi trở thành mẹ đơn thân và từ đó tập trung cuộc sống của mình vào việc nuôi dạy con cái. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba, Marcus, nhưng đã chọn cách giữ kín danh tính cha của đứa bé – một quyết định tiếp tục gây tò mò cho người hâm mộ, đồng thời cũng khiến cô nhận được sự tôn trọng vì đã giữ gìn phẩm giá và sự độc lập của mình.

Qua nhiều năm, hành trình của Trương Bá Chi – từ một ngôi sao hàng đầu đến một người mẹ tận tụy – đã biến cô trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự duyên dáng. Những lời bày tỏ tình cảm hiếm hoi từ gia đình chồng cũ càng khẳng định điều mà khán giả từ lâu đã nhận ra: đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của cô là một trái tim tràn đầy tình yêu thương và sự kiên cường.