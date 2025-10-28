Sau 5 năm bên nhau, Á hậu Quỳnh Châu và bạn trai Nguyễn Ngọc Phát chính thức về chung một nhà. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối 26/10. Ngày vui của cả hai có sự tham gia của 800 khách mời, trong số đó có nhiều Hoa hậu, Á hậu, ca sĩ... nổi tiếng hàng đầu trong showbiz Việt.

Trong hôn lễ, cư dân mạng còn soi ra chi tiết lạ liên quan tới Á hậu Quỳnh Châu. Người đẹp sinh năm 1994 để lộ vóc dáng có phần khác lạ, vòng 2 lùm lùm lớn bất thường khi diện chiếc váy trắng cúp ngực ôm sát đường cong. Cư dân mạng liền nghi ngờ cho rằng Á hậu Quỳnh Châu đang có tin vui. Thời gian gần đây, người đẹp 9x cũng thường xuyên mặc trang phục rộng giấu dáng.

Á hậu Quỳnh Châu để lộ vòng 2 lùm lùm lớn rõ trong đám cưới (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cư dân mạng nghi vấn người đẹp sinh năm 1994 đang mang thai con đầu lòng

Ở những bức hình khác trong đám cưới, vòng 2 của cô nhô lên thấy rõ

Thời gian gần đây, người đẹp 9x cũng hay mặc trang phục giấu dáng

Sau khi đám cưới diễn ra, Quỳnh Châu đã có bài đăng dài gửi lời cảm ơn tới gia đình và khách mời. Cô viết trên trang cá nhân: "Đám cưới của tụi mình đã diễn ra thật trọn vẹn và hạnh phúc và điều đó không thể có được nếu thiếu gia đình hai bên và tất cả bạn bè thân yêu.

Con xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến má Liên, ba Biển, mẹ Thuý, ba Diệp, các bác các cậu mợ anh em họ hàng, chị Ngọc, anh Dũng, anh Long, a Duy, bé Như, em Vũ đã vất vả cùng tụi mình chuẩn bị mọi thứ, lo toan từng chi tiết nhỏ để ngày trọng đại được diễn ra suôn sẻ. Nhờ có sự yêu thương và hỗ trợ của mọi người, tụi mình mới có một đám cưới ấm cúng và đầy ý nghĩa như vậy".

Chồng của Quỳnh Châu tên Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1980, là doanh nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Ngọc Phát là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO khách sạn có tiếng tại Đà Lạt.

Á hậu Quỳnh Châu và Ngọc Phát bắt đầu hẹn hò từ năm 2020. Đến dịp Giáng sinh năm 2022, người đẹp lần đầu công khai bạn trai sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm. Quỳnh Châu tiết lộ, trong suốt hành trình chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022, Ngọc Phát luôn ở bên âm thầm ủng hộ, trở thành nguồn động lực lớn giúp cô tỏa sáng và vững vàng hơn trên sân khấu.

Trước khi kết hôn, cả hai đã có 5 năm gắn bó bên nhau

Clip: Đi soi sao đi