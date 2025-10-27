Lộ diện người đàn ông "gia trưởng" đang kiểm soát Trương Bá Chi

Mới đây, khi tham gia show truyền hình Nhất Lộ Phồn Hoa 2, Trương Bá Chi gây bất ngờ khi tiết lộ đôi điều về cuộc sống riêng của mình với các con. Đặc biệt, nữ diễn viên Vua Hài Kịch đã "bóc phốt" quý tử đầu lòng Lucas (18 tuổi) rằng: "Thằng bé quản lý tôi nghiêm lắm".

Theo Trương Bá Chi, có lần cô vì ham của rẻ mà mua phải một chiếc quần chất lượng kém, khiến chân bị dị ứng vì thuốc nhuộm "đểu". Phát hiện ra điều này, Lucas lập tức nhắc nhở mẹ một cách nghiêm khắc: "Mẹ, con đã bảo mẹ đừng mua quần rẻ tiền mà!".

Chính vì sự "gia trưởng" này, Trương Bá Chi cho biết cô luôn phải cẩn thận hết mức, cân nhắc từng từ từng chữ khi trò chuyện với quý tử đang trong độ tuổi dậy thì. Nhìn vào biểu cảm "không dám thở mạnh" của nữ diễn viên Tâm Nguyện Của Sao khi nhắc về con trai cả, netizen thấy vừa thương lại vừa buồn cười.

Biểu cảm "không dám thở mạnh" của Trương Bá Chi khi nói chuyện điện thoại với các con.

Trong khi cậu cả Lucas quan tâm tới mẹ một cách khá "gia trưởng" thì cậu hai Quintus lại tinh tế và nhẹ nhàng hơn.

Theo tờ Sina, Trương Bá Chi luôn cẩn trọng trong mọi việc trước con trai không phải vì sợ hãi trước phong thái "tổng tài bá đạo" của Lucas. Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, nữ diễn viên rất chú trọng tới việc giao tiếp với con cái. Cô muốn trao đổi với con một cách bình đẳng và tránh những lời lẽ vô tâm có thể làm tổn thương tới cậu bé đang ở độ tuổi "ẩm ương".

Ngoài ra, trong chương trình, Trương Bá Chi còn trao đổi với các khách mời khác như "chị đại" Ninh Tịnh, Hà Tái Phi về cách nuôi dạy con cái. Trong khi Ninh Tinh cho rằng: "Con nhỏ cần phải quản lý thật nghiêm" thì người đẹp họ Trương lại đưa ra quan điểm, việc định hướng cho con cái tự lựa chọn sẽ tốt hơn là ép buộc các con phải đi theo con đường được định sẵn. Cho dù có lỡ đi đường vòng thì đó cũng là quá trình trưởng thành mà ai cũng phải vượt qua. Điều này nhận được sự tán đồng của đông đảo công chúng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Nhờ sự nuôi dạy của Trương Bá Chi, hai quý tử Lucas và Quintus đều đạt được những thành tích ấn tượng, xứng danh thần đồng. Hai cậu con trai của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong nhiều lần được báo chí xứ Cảng đánh giá cao cả về học thức lẫn cách đối nhân xử thế. Đồng thời, nhìn vào cách Lucas và Quintus quan tâm đến mẹ, ai nấy đều phải gật gù khen ngợi.

Ngay trong show Nhất Lộ Phồn Hoa 2, nữ diễn viên Lưu Gia Linh - người có quan hệ thân thiết với Hoa hậu Địch Ba Lạp, mẹ của Tạ Đình Phong cũng chia sẻ rằng: "Địch Ba Lạp từng nhiều lần khen rằng Trương Bá Chi chăm sóc hai đứa nhỏ rất tốt".

Quả thực, suốt mười mấy năm qua, chẳng ai có thể chê trách được Trương Bá Chi với vai trò người mẹ. Cô luôn nỗ lực dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái, khiến gia đình chồng cũ đều nể phục. Thậm chí, có nguồn tin cho biết, diễn viên gạo cội Tạ Hiền – bố chồng Trương Bá Chi đã lập sẵn di chúc, muốn để lại 90% tài sản cho cô. Cộng đồng mạng cũng vô cùng xúc động khi thấy hai đứa trẻ từng được Trương Bá Chi hết mực bảo bọc năm nào, nay đã biết che chở, quan tâm đến mẹ.

