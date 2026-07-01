Trương Bá Chi: Chẳng có tài năng gì cả, nhưng vẫn còn nhan sắc

Những ngày qua, Trương Bá Chi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng Trung Quốc sau thông tin liên quan đến khối tài sản thừa kế từ cha chồng cũ quá cố - nam diễn viên Tạ Hiền. Theo nhiều nguồn tin, Tạ Hiền đã để lại khối tài sản trị giá hơn 3.000 tỷ đồng cho hai cháu nội Lucas và Quintus, đồng thời giao Trương Bá Chi quyền quản lý số tài sản này với nhiều điều kiện, trong đó có việc cô không được tái hôn, phải đưa hai con đến viếng mộ ông mỗi tháng và chỉ có quyền quản lý chứ không được sở hữu tài sản.

Trương Bá Chi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng Trung Quốc sau thông tin liên quan đến khối tài sản thừa kế từ cha chồng cũ quá cố - nam diễn viên Tạ Hiền

Thông tin bản di chúc để lại tới 90% tài sản cho con dâu cũ và hai cháu nội nhanh chóng gây tranh luận trên các diễn đàn. Không chỉ vậy, truyền thông Trung Quốc còn cho biết Trương Bá Chi cũng nằm trong danh sách những người được hưởng một phần tài sản trong bản di chúc của "vua hài" Châu Tinh Trì. Điều này khiến công chúng một lần nữa nhìn lại hành trình sự nghiệp của nữ minh tinh, từ điện ảnh cho tới âm nhạc.

Truyền thông Trung Quốc còn cho biết Trương Bá Chi cũng nằm trong danh sách những người được hưởng một phần tài sản trong bản di chúc của "vua hài" Châu Tinh Trì

Sau vai diễn để đời trong Vua Hài Kịch (1999) của Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ. Không dừng lại ở điện ảnh, cô lấn sân sang âm nhạc khi ký hợp đồng với Universal Music Group và chỉ trong thời gian ngắn đã tạo được dấu ấn.

Trương Bá Chi "đổi đời" nhờ tham gia phim của Châu Tinh Trì

EP đầu tay Any Weather phát hành năm 1999 đạt chứng nhận Bạch Kim nhờ doanh số ấn tượng. Ca khúc chủ đề cùng tên nhanh chóng trở thành bản hit phủ sóng khắp Hong Kong, đưa Trương Bá Chi trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của thế hệ cuối thập niên 1990.

EP đầu tay Any Weather phát hành năm 1999 đạt chứng nhận Bạch Kim nhờ doanh số ấn tượng

Tiếp nối thành công, cô liên tục phát hành các album như Destination (1999), A Brand New Me (2000), Cecilia Cheung (2000) hay Party All the Time (2001). Trong giai đoạn đỉnh cao, Trương Bá Chi còn giành giải Nữ ca sĩ mới xuất sắc tại nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín ở Hong Kong, Trung Quốc.

Trương Bá Chi biểu diễn Ước Nguyện Sao Băng sau nhiều năm

Nhắc đến sự nghiệp ca hát của Trương Bá Chi, khán giả gần như đều nhớ tới Ước Nguyện Sao Băng ( Wishing Upon a Star ) - ca khúc chủ đề của bộ phim Tinh Nguyện (1999). Với chất giọng mỏng, trong trẻo và giàu cảm xúc, nữ diễn viên đã biến ca khúc này thành một trong những bản tình ca kinh điển của nhạc Hoa đầu những năm 2000. Thành công của bài hát không chỉ lan tỏa khắp châu Á mà còn giúp cô giành giải Nhạc phim hay nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Kim Tượng lần thứ 19.

Trương Bá Chi thu hút trên sân khấu

Khác với nhiều ca sĩ được đánh giá cao về kỹ thuật, Trương Bá Chi chưa bao giờ nổi tiếng nhờ chất giọng nội lực. Giọng hát của cô hơi khàn, không quá dày và cũng không sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vượt trội. Tuy nhiên, sự tự nhiên cùng khả năng truyền tải cảm xúc đã giúp những bản ballad của cô chạm tới trái tim người nghe. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng thử sức với nhiều màu sắc từ pop ballad đến dance/pop theo xu hướng của Cpop giai đoạn đầu những năm 2000.

Giọng hát Trương Bá Chí không quá nội lực hay kỹ thuật nhưng giàu cảm xúc

Sau khi dành phần lớn thời gian cho điện ảnh và gia đình, Trương Bá Chi chỉ thỉnh thoảng trở lại với âm nhạc. Một trong những màn tái xuất đáng chú ý nhất là khi cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 năm 2021. Dù không sở hữu kỹ năng thanh nhạc hay vũ đạo nổi bật như nhiều đồng nghiệp, Trương Bá Chi vẫn thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ thần thái ngôi sao cùng hiệu ứng hoài niệm mỗi khi cất lên Ước Nguyện Sao Băng.

Một trong những màn tái xuất đáng chú ý nhất là khi Trương Bá Chi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 năm 2021

Tối 3/9/2025, nữ nghệ sĩ khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong concert White Summer của ca sĩ Terence Lam. Với mái tóc tết hai bên cùng chiếc váy voan nhẹ nhàng, Trương Bá Chi gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 45. Cô cùng Terence Lam song ca Any Weather , bản hit gắn liền với tên tuổi mình suốt hơn hai thập kỷ. Trong màn trình diễn Words Left for My Love , Terence Lam còn tinh tế thay đổi một phần lời bài hát khiến nữ diễn viên bật cười ngay trên sân khấu.

Tối 3/9/2025, Trương Bá Chi khán giả bất ngờ khi xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong concert White Summer của ca sĩ Terence Lam

Sau đêm diễn, Trương Bá Chi đăng tải video trang điểm và chia sẻ cảm xúc khi được mời biểu diễn. Chính trong đoạn video này, cô có màn tự nhận xét hài hước đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. "Thực ra tôi đã phát hành nhiều album, nhưng chỉ có một bài hát là hit. Tôi chẳng có tài năng gì cả... Nhưng tôi vẫn còn ngoại hình!", nữ nghệ sĩ dí dỏm nói.

Phát ngôn đầy tự trào nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng Trương Bá Chi quá khiêm tốn bởi dù sự nghiệp ca hát không kéo dài, cô vẫn sở hữu một trong những bản hit kinh điển của Cpop. Bên cạnh đó, nhan sắc gần như không thay đổi sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật cũng tiếp tục là chủ đề được khán giả bàn luận.

Trương Bá Chi giữ vững phong độ nhan sắc hơn 2 thập kỷ:

Với nhiều khán giả, dù không còn hoạt động âm nhạc thường xuyên, nữ minh tinh vẫn là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ và là chủ nhân của một trong những bản tình ca đáng nhớ nhất của Cpop đầu những năm 2000.