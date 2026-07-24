Phim Việt thất bại cay đắng vì chỉ bán được 4 vé, dàn sao hạng A cũng không cứu nổi

Ngay từ khi công bố, Mẹ Ơi, Về Nhà từng nhận được nhiều sự chú ý khi là dự án hợp tác điện ảnh Việt - Hàn, đánh dấu màn kết hợp giữa tài tử Hàn Quốc Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi. Với đề tài tình cảm gia đình giàu cảm xúc cùng dàn diễn viên nổi tiếng của cả hai quốc gia, bộ phim được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn tại phòng vé mùa hè. Thế nhưng, thực tế lại diễn ra hoàn toàn trái ngược khi tác phẩm đang khép lại hành trình chiếu rạp bằng những con số vô cùng ảm đạm.

Không có phép màu nào cho Mẹ Ơi, Về Nhà. (Ảnh: NSX)

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 24/7, Mẹ Ơi, Về Nhà chỉ bán được 4 vé, thu về 220.000 đồng với vỏn vẹn 1 suất chiếu, xếp gần cuối bảng xếp hạng doanh thu ngày. Đây là con số gây nhiều tiếc nuối đối với một bộ phim điện ảnh, nhất là khi tác phẩm mới ra rạp chưa đầy nửa tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu cộng dồn của phim mới đạt khoảng 977 triệu đồng, vẫn chưa thể chạm mốc 1 tỷ đồng dù đã khởi chiếu từ 10/7.

Mẹ Ơi, Về Nhà chỉ bán được 4 vé trong ngày. (Ảnh: Box Office)

Để thấy rõ sự lép vế này, có thể thấy trung bình một bộ phim điện ảnh Việt Nam chiếu rạp hiện nay cần đạt mốc doanh thu vài chục tỷ đng mới mong hòa vốn. Nhìn sang đối thủ cùng thời điểm như Mesdames Thanh Sắc (đứng vị trí 26 trong ngày với 2 vé) dù bị xem là "ngã ngựa" nhưng tổng doanh thu trước đó cũng đã kịp vớt vát hơn 16 tỷ đồng. Việc Mẹ Ơi, Về Nhàchưa thể chạm tới cột mốc 1 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu cho thấy phim hoàn toàn bị khán giả đại chúng ngó lơ. Với số suất chiếu ngày càng bị cắt giảm, khả năng tác phẩm tạo nên cú bứt phá ở giai đoạn cuối gần như là điều bất khả thi.

Doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng. (Ảnh: Box Office)

Thất bại này càng trở nên đáng tiếc khi Mẹ Ơi, Về Nhà quy tụ những tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng sức hút của họ cũng không thể kéo người xem đến rạp. Đáng chú ý nhất là Lee Yi Kyung - một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên từng gây sốt với loạt phim đình đám như Welcome To Waikiki, Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) hay Bỗng Dưng Trúng Số. Với khả năng diễn xuất đa dạng cùng sức hút lớn tại Hàn Quốc và nhiều thị trường châu Á, sự góp mặt của Lee Yi Kyung từng được xem là "át chủ bài" giúp bộ phim thu hút khán giả Việt, song vẫn không đáng kể.

Lee Yi Kyung không thể thành nam châm hút fan. (Ảnh: NSX)

Bên cạnh đó là Hoàng Yến Chibi, gương mặt không còn xa lạ với khán giả Việt sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, cô còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Tháng Năm Rực Rỡ, Thiên Linh Cái, Chị Mười Ba... Gần đây, tên tuổi của nữ nghệ sĩ càng được hâm nóng sau khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, giúp cô tiếp cận thêm một lượng lớn khán giả trẻ. Tuy nhiên, sức hút cá nhân của Hoàng Yến Chibi vẫn không đủ để kéo khán giả đến rạp.

Hoàng Yến Chibi giữ chuỗi "flop". (Ảnh: NSX)

Ngoài hai diễn viên chính, bộ phim còn có sự góp mặt của Choi Daniel, gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn, cùng diễn viên trẻ Minh Hà. Dàn cast được đánh giá là một trong những điểm sáng hiếm hoi ngay từ giai đoạn quảng bá, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu vãn tình hình phòng vé. Với tình hình suất chiếu giảm chỉ còn đúng 1 suất mỗi ngày như hiện tại, Mẹ Ơi, Về Nhà gần như không còn cơ hội tạo nên phép màu. Khi các cụm rạp tiếp tục cắt suất chiếu để nhường chỗ cho những bom tấn mới, bộ phim nhiều khả năng sẽ rời rạp với doanh thu dưới 1 tỷ đồng - một kết quả đáng buồn đối với một dự án điện ảnh được đầu tư và quảng bá khá bài bản.

Bộ phim do đạo diễn Yun Byung Ki thực hiện, thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, chữa lành. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Huy Hoàng (Lee Yi Kyung thủ vai) - một chàng trai bị bỏ rơi tại Hàn Quốc từ nhỏ và được một người mẹ Việt Nam tốt bụng nhận nuôi. Sau khi mẹ nuôi qua đời, anh quyết định đưa tro cốt của bà trở về Việt Nam. Tại đây, anh gặp gỡ nhân vật của Hoàng Yến Chibi và bắt đầu hành trình tìm kiếm, đối diện với những bí mật về nguồn gốc, cội nguồn thực sự của mình.

Bộ phim có thông điệp chữa lành, tích cực. (Ảnh: NSX)

Nguồn: Box Office