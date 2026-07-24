Trong showbiz Trung Quốc, không drama tình ái nào dài như mối quan hệ của Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi. Gần đây, netizen Trung Quốc lan truyền tin đồn Vương Phi là người phá hoại hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Thậm chí có tin đồn nữ ca sĩ từng thuê người làm hại Trương Bá Chi.

Những tin đồn này lan truyền mạnh đến mức Khâu Lê Khoan – bạn thân đồng thời là cựu quản lý của Vương Phi – đã phải gay gắt phản bác: “Tôi gặp nhiều thủy quân rồi, nhưng kiểu đáng ăn đòn như thế này thì hiếm lắm”. Khâu Lê Khoan cảnh báo nếu netizen không sớm đính chính và gỡ bài viết chứa nội dung sai sự thật, bà sẽ sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của bản thân và Vương Phi. Cựu quản lý của nữ ca sĩ quyết sẽ kiện đến cùng.

Rầm rộ tin đồn Vương Phi phá hoại gia đình Tạ Đình Phong...

... và thuê người hãm hại Trương Bá Chi. Ảnh: Weibo

Lời phủ nhận của Khâu Lê Khoan nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội Trung Quốc, đứng đầu hot search Weibo. Như vậy, có thể thấy rằng thông tin Vương Phi là người phá hoại hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, thuê người hãm hại Trương Bá Chi chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Dù vậy, số phận đã buộc Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi vào những ồn ào tình ái không hồi kết sau hàng thập kỷ.

Từ cuối những năm 1990, Tạ Đình Phong và Vương Phi bắt đầu hẹn hò dù Vương Phi lớn hơn anh 11 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác cùng việc cả hai đều là ngôi sao hàng đầu khiến chuyện tình này thu hút sự chú ý đặc biệt. Sau một thời gian gắn bó, họ chia tay vào khoảng năm 2002. Trong thời gian đó, Tạ Đình Phong nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với nữ diễn viên Trương Bá Chi, đặc biệt sau khi hai người hợp tác trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng.

Tạ Đình Phong - Vương Phi bên nhau từ thập niên 1990. Ảnh: Weibo

Năm 2006, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi kết hôn. Cùng năm, vụ việc ảnh riêng tư của nhiều nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) bị phát tán trên mạng gây chấn động làng giải trí, trong đó Trương Bá Chi là một trong những người bị ảnh hưởng. Dù đối mặt với áp lực dư luận rất lớn, Tạ Đình Phong vẫn ở bên vợ, và cả hai lần lượt chào đón hai con trai.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn rạn nứt. Năm 2011, việc Trương Bá Chi bị truyền thông ghi lại cảnh trò chuyện và chụp ảnh cùng Trần Quán Hy trên một chuyến bay làm dấy lên nhiều tranh cãi. Dù chưa bao giờ được xác nhận là nguyên nhân trực tiếp, sự việc này thường được truyền thông nhắc đến như một trong nhiều yếu tố khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thêm căng thẳng. Cuối cùng, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chính thức ly hôn trong năm 2011, đồng thời thống nhất cùng chăm sóc hai con.

Trương Bá Chi kết hôn với Tạ Đình Phong nhưng rồi cũng tan vỡ. Ảnh: Weibo

Sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong tập trung cho sự nghiệp và cuộc sống riêng, còn Trương Bá Chi một mình nuôi dạy các con. Năm 2014, truyền thông bất ngờ phát hiện Tạ Đình Phong tái hợp với Vương Phi sau hơn một thập kỷ chia tay. Hình ảnh cả hai xuất hiện thân mật tại căn hộ của Vương Phi nhanh chóng lan truyền, đánh dấu sự trở lại của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất giới giải trí Hoa ngữ. Kể từ đó, dù rất ít khi xuất hiện công khai cùng nhau và hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân, cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch hoặc tham dự các hoạt động riêng, cho thấy mối quan hệ vẫn bền vững.

Về phía Trương Bá Chi, sau khi ly hôn, cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật và chăm sóc gia đình. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba nhưng chưa từng công khai danh tính cha của em bé, khiến dư luận xuất hiện nhiều đồn đoán. Dù vậy, Trương Bá Chi luôn giữ lập trường không phản hồi các tin đồn và cho biết muốn bảo vệ quyền riêng tư của con. Trong khi đó, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn duy trì mối quan hệ kín tiếng. Nhiều tin đồn về việc tái hợp liên tục xuất hiện qua các năm, nhưng phần lớn đều không được hai người xác nhận. Đến nay, câu chuyện giữa Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi vẫn thường được nhắc lại như một trong những "tam giác tình cảm" nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Số phận đã buộc Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi vào những ồn ào tình ái không hồi kết. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo