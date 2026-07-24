"Vua hài" Châu Tinh Trì giàu cỡ nào mà sẵn sàng để lại khối tài sản 7.000 tỷ đồng cho "người dưng nước lã" như Trương Bá Chi?

Thông tin Châu Tinh Trì lập di chúc để lại khối tài sản trị giá khoảng 7.000 tỷ đồng cho người thân và 1 số đồng nghiệp thân thiết như Trương Bá Chi và Từ Kiều - con nuôi của nam diễn viên, đang nhận được sự chú ý lớn tư dư luận. Điều này khiến công chúng không khỏi tò mò là Châu Tinh Trì giàu đến mức nào mà có thể hào phóng để lại tài sản cho những người chẳng có mối quan hệ máu mủ ruột thịt nào với ông. Nhìn vào hơn 40 năm gây dựng sự nghiệp, có thể thấy tài sản của nam đạo diễn không chỉ đến từ cát-xê đóng phim mà còn được tạo dựng từ hàng loạt khoản đầu tư mang về lợi nhuận khổng lồ.

Châu Tinh Trì là ngôi sao hàng đầu showbiz Trung Quốc. Ảnh: HK01.

Không chỉ là "vua hài châu Á", Châu Tinh Trì còn là "ông trùm" đầu tư với đế chế nghìn tỷ

Châu Tinh Trì sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo tại Hong Kong (Trung Quốc). Tuổi thơ của ông gắn liền điều kiện sống vô cùng thiếu thốn. Năm 1981, Châu Tinh Trì gia nhập TVB nhưng chỉ được giao những vai quần chúng xuất hiện vài giây trên màn ảnh, thậm chí phải đóng vai xác chết. Phải đến năm 1989, bước ngoặt sự nghiệp đến với Châu Tinh Trì vào năm 1989 với tác phẩm Cái Thế Hào Hiệp. Chỉ vài năm sau, Châu Tinh Trì đã trở thành cái tên thống trị phòng vé Hong Kong (Trung Quốc). Những tác phẩm như Trường Học Uy LOng, Đường Bá Hổ Đểm Thu Hương, Lộc Đỉnh Ký, Quốc Sản 007, Đại Thoại Tây Du, Đội Bóng Thiếu Lâm, Kungfu, Trường Giang số 7, Vua Hài Kịch, Mỹ Nhân Ngư... không chỉ tạo nên thương hiệu "vua hài" mà còn giúp Châu Tinh Trì bỏ túi 1 khoản tiền kếch xù.

Trong đó, năm 1992 được xem là thời kỳ đỉnh cao của Châu Tinh Trì khi trong Top 10 phim có doanh thu cao nhất Hong Kong, có tới 7 tác phẩm do ông đóng chính. Thành tích chưa từng có này đưa tên tuổi của nam diễn viên trở thành "cỗ máy in tiền" của điện ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, điều khiến Châu Tinh Trì khác biệt với nhiều ngôi sao cùng thời là ông không tiêu hết số tiền kiếm được từ nghệ thuật mà liên tục mang đi đầu tư.

Châu Tinh Trì sở hữu gia tài phim kinh điển rường Học Uy LOng, Đường Bá Hổ Đểm Thu Hương, Lộc Đỉnh Ký, Quốc Sản 007, Đại Thoại Tây Du, Đội Bóng Thiếu Lâm, Kungfu, Trường Giang số 7, Vua Hài Kịch, Mỹ Nhân Ngư... Ảnh: Sina.

Ngay khi sự nghiệp bắt đầu bùng nổ vào thập niên 1990, Châu Tinh Trì đã bước chân vào lĩnh vực bất động sản bằng việc mua căn hộ đầu tiên trên đường Bảo Vân - khu vực trung tâm Hong Kong. Năm 1996, ông khiến cả giới kinh doanh bất động sản bất ngờ khi chi tới 83,8 triệu HKD (280 tỷ đồng) để mua biệt thự 4 tầng tại Pollock Path - một trong những con đường đắt đỏ nhất Hong Kong (Trung Quốc). Đây được xem là một trong những thương vụ thu mua bất động sản thành công nhất của Châu Tinh Trì. Đến tháng 3/2004, ông bán lại căn biệt thự với giá 200 triệu HKD (gần 670 tỷ đồng), thu về khoản lợi nhuận khổng lồ 390 tỷ đồng chỉ sau vài năm sở hữu.

Có vốn trong tay, Châu Tinh Trì tiếp tục rót 320 triệu HKD (khoảng 1.060 tỷ đồng) để mua khu bungalow nằm trên đỉnh Victoria Peak - nơi được mệnh danh là khu dân cư đắt đỏ bậc nhất thế giới. Không chỉ mua để ở, nam diễn viên còn hợp tác với tập đoàn bất động sản nổi tiếng Yau Lee phát triển 4 căn biệt thự siêu sang trên khu đất vàng này. Mỗi căn được định giá khoảng 400 triệu HKD (khoảng 1.330 tỷ đồng), góp phần đưa tên tuổi Châu Tinh Trì trở thành biểu tượng đầu tư của giới nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài biệt thự, ông còn đầu tư vào mặt bằng thương mại. Hai gian hàng tại Sin Tat Plaza được Châu Tinh Trì mua rồi cho thuê với giá khoảng 230.000 HKD (gần 770 triệu đồng) mỗi tháng trước khi bán lại với giá 43 triệu HKD (khoảng 143 tỷ đồng).

Nhờ liên tục thực hiện những thương vụ "mua thấp, bán cao" và thu lợi nhuận khủng, truyền thông Hong Kong gọi Châu Tinh Trì là "vua nhà đất", "vua bất động sản" của giới giải trí. Theo tờ China Times, chỉ riêng việc mua bán hàng chục biệt thự cao cấp đã giúp Châu Tinh Trì thu về khoảng 65 triệu USD tiền lãi (hơn 1.700 tỷ đồng).

Các bất động sản hạng sang của Châu Tinh Trì. Ảnh: Sina.

Bất động sản chỉ là một phần trong "đế chế kiếm tiền" của Châu Tinh Trì. Ngay từ năm 1989, ông đã thành lập Công ty hữu hạn Tinh Vỹ cùng mẹ Lăng Bảo Nhi và em gái Châu Tinh Hà. Sau đó, ông tiếp tục xây dựng Công ty Điện ảnh Thái Tinh cùng các cộng sự. Đây là đơn vị sản xuất hàng loạt tác phẩm đình đám gắn liền với tên tuổi Châu Tinh Trì. Bộ phim đầu tiên của công ty là Đại Thoại Tây Du. Theo tiết lộ của đạo diễn Lưu Chấn Vỹ, dù doanh thu phòng vé không tạo nên cơn sốt như kỳ vọng, tác phẩm vẫn mang về cho Châu Tinh Trì khoảng 60 triệu HKD (khoảng 200 tỷ đồng) lợi nhuận. Đến năm 1996, Thần Ăn vượt mốc 40 triệu HKD (khoảng 133 tỷ đồng) doanh thu phòng vé, chưa kể nguồn thu từ bản quyền trong nước, quốc tế và quảng cáo. Sau đó, Châu Tinh Trì tiếp tục cho ra đời hàng loạt "bom tấn" như Đội Bóng Thiếu Lâm , Kungfu , Trường Giang Số 7. Mỹ Nhân Ngư ... vừa tạo tiếng vang toàn cầu, vừa giúp công ty liên tục tăng trưởng. Trong khoảng 17 năm, Công ty Thái Tinh sản xuất 8 bộ phim điện ảnh với doanh thu toàn cầu vượt 2 tỷ HKD (khoảng 6.650 tỷ đồng). Tháng 5/2010, doanh nghiệp chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) và Châu Tinh Trì trở thành cổ đông lớn nhất.

Không dừng ở điện ảnh, ông còn đầu tư chứng khoán, game trực tuyến và mở rộng sang lĩnh vực rạp chiếu phim. Châu Tinh Trì hợp tác với Hãng điện ảnh Trung Hoa để phát triển hệ thống rạp kỹ thuật số tại Trung Quốc đại lục, đồng thời mua lại hai rạp nổi tiếng Việt Giới và Gia Dụ. Ông còn xây dựng mạng lưới rạp chiếu tại nhiều thành phố lớn như Thượng Hải, Thành Đô, Chu Hải, Trùng Khánh, Hàng Châu, Lâm An... Mỗi rạp đều được nghiên cứu kỹ về thị trường trước khi đầu tư. Ngoài ra, nam đạo diễn còn rót vốn xây dựng công viên chủ đề Tây Du Ký rộng khoảng 1.000 mẫu đất - một trong những dự án du lịch lớn nhất của ông. Ông cũng là chủ của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh mang tên mình, và sở hữu đội bóng đá Angel Hong Kong

Theo Mingbao, khối tài sản của Châu Tinh Trì từng được ghi nhận khoảng 1,5 tỷ HKD ( (khoảng 5.000 tỷ đồng) nhờ nghệ thuật và các hoạt động đầu tư. Trong khi đó, truyền thông Hong Kong năm 2018 cho biết tổng tài sản của ông đã tăng lên khoảng 2,6 tỷ HKD (hơn 8.800 tỷ đồng). Dù từng trải qua giai đoạn khó khăn khi phải thế chấp căn biệt thự số 12 tại khu Skyhigh vào năm 2020, đầu tư không đạt kỳ vọng và có thời điểm phải đối mặt khoản nợ hơn 100 triệu USD (hơn 2.600 tỷ đồng) sau các thương vụ kinh doanh thất bại, Châu Tinh Trì vẫn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ giàu có và có tư duy đầu tư xuất sắc nhất Hong Kong (Trung Quốc), với khối tài sản ròng (đã trừ nợ) không dưới 7.000 tỷ đồng.

Tinh Gia là ông vua kiếm tiền ở Cbiz. Ảnh: Sohu.

Cuộc sống tằn tiện đến khó tin

Điều đặc biệt ở Châu Tinh Trì là khối tài sản khổng lồ hoàn toàn không phản ánh cuộc sống thường ngày của ông. Dù sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ, trong đó có biệt thự trên khu đồi Skyhigh với tầm nhìn trực diện ra cảng Victoria, nam đạo diễn gần như chưa bao giờ khoe cuộc sống xa hoa.

Bạn bè nhiều lần tiết lộ Châu Tinh Trì cực kỳ tiết kiệm. Ông thường chọn ăn tại những quán cơm bình dân thay vì nhà hàng sang trọng. Mỗi khi ăn không hết, ông đều xin hộp để mang phần thức ăn còn lại về nhà. Không ít người từng bắt gặp "vua hài" đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện công cộng thay vì siêu xe như nhiều ngôi sao khác. Về trang phục, Châu Tinh Trì cũng nổi tiếng giản dị. Ông gần như chỉ xuất hiện với áo thun trắng, quần tối màu và từng mặc một chiếc áo khoác suốt khoảng 3 năm. Hình ảnh ấy khiến nhiều người khó tin đây là người đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trong mắt đồng nghiệp, Châu Tinh Trì là người cực kỳ nguyên tắc, cầu toàn và không thích những cuộc vui vô bổ. Càng lớn tuổi, ông càng sống khép kín hơn. Nam đạo diễn hiếm khi tham gia tiệc tùng, rất ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và gần như chỉ dành thời gian cho công việc cùng mẹ - người thân thiết nhất của ông ở hiện tại.

Ở đời thường, Châu Tinh Trì là người tiết kiệm, sống giản dị dù sở hữu khối tài sản lớn. Ông chủ yếu di chuyển bằng xe đạp. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sina, Châu Tinh Trì được xem là trường hợp đặc biệt của giới giải trí Hoa ngữ. Dù là một trong những đạo diễn và diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á, mỗi dịp sinh nhật ông lại nhận được rất ít lời chúc công khai từ đồng nghiệp. Hình ảnh "vua hài" lặng lẽ bước vào tuổi U70 với cuộc sống cô độc, không vợ không con từng khiến không ít khán giả chạnh lòng. Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi thông tin liên quan đến việc Châu Tinh Trì dự định để lại khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng cho ai trở thành đề tài nóng. Sau hơn bốn thập kỷ gây dựng đế chế điện ảnh và đầu tư, điều khiến công chúng quan tâm không chỉ là ông đã kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn là ai sẽ trở thành người được trao lại thành quả của cả một đời lao động và kinh doanh của "vua hài châu Á".

Châu Tinh Trì không có vợ con. Ông hiện sống cùng mẹ già. Ảnh: On.

Nguồn: Sina, Sohu