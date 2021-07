Trước kỳ thi tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý lỗi "biết rồi vẫn mắc" của các thí sinh dẫn đến trượt oan

Theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), kỳ THPT năm 2021 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Bộ GD&ĐT cũng đã có phương án tổ chức kỳ thi năm nay. Cụ thể, đợt thi tổ chức vào các ngày 7 - 8/7 cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, hoặc thực hiện cách ly xã hội và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, Bộ GD&ĐT cũng đã lưu ý các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bước vào kỳ thi "đặc biệt" năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên kỳ thi đã có nhiều thay đổi so với các năm trước, kỳ thi cũng được đặt yếu tố an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19 được ưu tiên lên hàng đầu. Theo đó, học sinh cần nắm vững lịch thi, quy chế thi và tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 thời điểm trước, trong và sau khi thi.

Đối với quy chế thi, nhiều địa phương tổ chức học tập quy chế cho thí sinh dưới hình thức trực tuyến. Một số nơi rà soát, phổ biến quy chế, rà soát thông tin dự thi tới các thí sinh ở thời điểm trước khi diễn ra môn thi đầu tiên. Vì thế, thí sinh cần nắm rõ thời gian, địa điểm của nơi thi để tránh "nhầm lẫn" giống như một số thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội vừa qua.

Thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT trong giờ thi sẽ bị đình chỉ thi.

Thí sinh lưu ý, kỳ thi năm nay, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý do NXB Giáo dục Việt Nam phát thành, các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Cấm thí sinh mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi. Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi. Thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm, chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực đỏ).

Kỳ thi năm nay cũng bổ sung quy định thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ sẽ bị đình chỉ. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết thời gian của buổi thi.

Chia sẻ về công tác chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, thực tế hàng năm vẫn có một số lượng thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi. Để hạn chế việc này, năm nay, Bộ đã ban hành công văn 552 ngày 5/5/2021 lưu ý trước khi phát đề thi, cán bộ coi thi số 2 nhắc lại lần nữa, còn thí sinh nào mang điện thoại vào phòng thi không.

"Năm trước còn 38 trường hợp, năm trước nữa là 72 trường hợp. Việc mang điện thoại vào phòng thi đã giảm. Tuy nhiên, cần hướng đến một kỳ thi thành công, không có giáo viên, học sinh nào vi phạm quy chế" - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.