Sau đám cưới xa hoa tại TP.HCM gây bão mạng xã hội, lễ cưới lần 2 của Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng diễn ra vào chiều 12/12 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù chưa chính thức diễn ra, không khí hôn lễ đã rộn ràng khi loạt khách mời thân thiết bắt đầu lộ diện, đặc biệt là sự xuất hiện của những gương mặt đình đám trong giới giải trí và các thành viên gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trên mạng xã hội, Lan Khuê, Á hậu Thảo Nhi Lê, Băng Di... gây chú ý khi đăng tải hình ảnh check-in tại Đà Nẵng. Các khách mời được Tiên Nguyễn chuẩn bị phòng nghỉ dưỡng hạng sang ở một resort 5 sao, đắt đỏ tại Đà Nẵng. Cô dâu còn tinh tế tặng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, gấu, kem dưỡng, son... để làm quà chào đón khách mời. Dù không ồn ào hay phô trương, loạt động thái này vẫn đủ khiến công chúng tin rằng lễ cưới lần 2 đang được gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu từng chi tiết.

Cùng thời điểm, anh em nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn như Stephanie Nguyễn và chồng, Hiếu Nguyễn cùng bạn gái... cũng đồng loạt check-in tại địa điểm tổ chức. Gia đình Tăng Thanh Hà, Linh Rin chưa có động thái nào liên quan, cư dân mạng mong chờ gia đình tỷ phú này sẽ tiếp tục tề tựu đông đủ để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của Tiên Nguyễn.

Khác với tiệc cưới hoành tráng tại TP.HCM, lễ cưới tại Đà Nẵng được hé lộ sẽ mang không khí riêng tư, ấm cúng hơn, với khách mời chủ yếu là bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Tuy vậy, với xuất thân của Tiên Nguyễn cùng gu thẩm mỹ vốn được đánh giá cao, nhiều người tin rằng hôn lễ tại thành phố biển vẫn sẽ giữ trọn tinh thần sang trọng, tinh tế và đậm dấu ấn cá nhân của ái nữ nhà tỷ phú.

