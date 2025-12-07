Tối 7/12, đám cưới Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với chồng gốc Dubai đã chính thức diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM. Không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ trọn vẻ xa hoa của một siêu hôn lễ được mong chờ nhất năm, khi khách mời đều là những gương mặt nổi bật trong giới giải trí, doanh nhân và những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực. Sau nghi thức gia tiên vào buổi sáng, tiệc tối được xem là điểm nhấn quan trọng, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Văn Mai Hương mở màn hôn lễ với Một Ngày Hay Trăm Năm

Giữa không gian lộng lẫy phủ đầy ánh sáng và hoa tươi cao cấp, màn mở màn bất ngờ thuộc về Văn Mai Hương với ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm. Cô xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng nhưng sang trọng, diện váy trắng be nền nã. Nhan sắc Văn Mai Hương ngày càng thăng hạng. Nữ ca sĩ gây ấn tượng ngay khi câu hát đầu tiên cất lên. Giọng mezzo-soprano ấm áp, ngọt như “mía lùi” và giàu cảm xúc quá hợp để hát tình ca. Không cần kỹ xảo hay sân khấu hoành tráng, chỉ cần giọng hát nội lực và cách xử lý bài hát tinh tế, Văn Mai Hương đã tạo nên lớp nền cảm xúc hoàn hảo cho thời khắc quan trọng nhất của cô dâu.

Văn Mai Hương đẹp nền nã, hát mở màn bữa tiệc

Sau đó Tiên Nguyễn và hôn phu xuất hiện cực lộng lẫy

Sự xuất hiện của Văn Mai Hương vào thời điểm cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường được đánh giá là cực kỳ hợp lý. Giai điệu tình ca quen thuộc được cô thể hiện theo cách mềm mại, sang trọng và đầy đẳng cấp. Giọng hát Văn Mai Hương không chỉ khiến không gian trở nên lãng mạn và ấm áp hơn mà còn làm khán phòng chờ đợi trong sự háo hức khi giây phút Tiên Nguyễn xuất hiện đang đến rất gần.

Văn Mai Hương thăng hoa trên sân khấu:

Sự lựa chọn Văn Mai Hương cho màn mở màn cũng cho thấy độ chịu chi và gu âm nhạc của gia đình tỷ phú. Nhắc đến những giọng ca có thể “đo ni đóng giày” cho các sự kiện trọng đại, đặc biệt là tiệc cưới xa hoa, Văn Mai Hương luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ đắt show.

Không chỉ vì chất giọng nội lực, giàu kỹ thuật, mà còn vì phong thái biểu diễn chỉn chu, tinh tế và luôn biết tiết chế đúng mực để tôn lên không gian thay vì lấn át nhân vật chính. Không quá phô trương, tròn trịa và tinh tế, màn trình diễn của Văn Mai Hương mở ra giây phút quan trọng trong siêu hôn lễ bạc tỷ.