Nữ ca sĩ Việt 3 lần đỗ thủ khoa, 16 tuổi gây bão trên sóng truyền hình giờ ra sao?

Văn Mai Hương sinh năm 1994, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ và được gia đình tạo điều kiện để tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật, góp mặt trong các chương trình biểu diễn dành cho thiếu nhi.

Văn Mai Hương từng gây sốt khi tham gia chương trình Vietnam Idol.

Năm 14 tuổi, Văn Mai Hương được đặc cách vào học hệ trung cấp thanh nhạc tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội sau khi đỗ thủ khoa đầu vào (quy định thanh nhạc nữ chỉ nhận từ 17 tuổi trở lên). Cô tốt nghiệp loạt xuất sắc hệ trung cấp (thủ khoa). Là học sinh ưu tú của NSND Hà Thủy, Văn Mai Hương tiếp tục dự thi hệ đại học và trở thành thủ khoa khối N và lọt Top 3 thí sinh có điểm số cao nhất tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cơ sở phía Nam.

Vừa có tố chất, vừa được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp, nữ ca sĩ sớm được thầy cô khuyến khích thử sức ở các sân chơi lớn. Sau vài lần cuộc thi nhỏ, năm 2010, Văn Mai Hương trở thành hiện tượng tại Vietnam Idol khi mới 16 tuổi. Giọng hát ấn tượng, phong thái tự tin giúp cô được nhiều diva như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh… đánh giá cao.

Ít ai biết, nữ ca sĩ có thành tích ấn tượng khi 3 lần đỗ thủ khoa.

Bứt phá ở từng vòng thi, cô thuyết phục được cả giám khảo, giới chuyên môn và khán giả để ghi danh vào top cuối cùng, tranh ngôi vị cao nhất. Sự xuất hiện của Văn Mai Hương tại chung kết “Vietnam Idol 2010” tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn âm nhạc, hệ thống bình chọn nhiều lần nghẽn mạng, rating đêm chung kết tăng kỷ lục.

Dù chỉ đạt thành tích Á quân, song Văn Mai Hương sớm chứng minh được sự tài năng khi bước vào hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Bước ra từ Vietnam Idol, Văn Mai Hương lập tức tạo hit với Nếu như anh đến và album đầu tay Hãy mỉm cười mang tinh thần trẻ trung, trong sáng đúng với lứa tuổi. Sản phẩm mở màn giúp cô giành nhiều giải thưởng lớn. Năm 2013, cô ra mắt album Mười tám +, cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát lẫn hình ảnh.

Ở tuổi ngoài 30, cô sở hữu 5 album và hơn 20 chiếc cúp, giải thưởng uy tín.

Văn Mai Hương càng chứng tỏ bản lĩnh khi liên tiếp phát hành các album mang đậm màu sắc cá nhân. Album Hương (2021) thể hiện một nữ nghệ sĩ nhiều bản năng và tự sự. Đến album Minh Tinh, cô dẫn dắt người nghe vào thế giới âm nhạc đậm chất điện ảnh, mỗi bài hát như một vai diễn được kể bằng cảm xúc.

Mới đây, album phòng thu thứ 5 Giai Nhân đánh dấu bước tiến mới trong phong cách của cô: quyến rũ, độc lập nhưng đầy thấu cảm với những tổn thương và sự bất toàn của người phụ nữ. Ngay khi ra mắt, Giai Nhân liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Itunes Vietnam, Apple Music, Zing MP3 và nhận về “mưa” lời khen từ đồng nghiệp lẫn khán giả.

Ở tuổi ngoài 30, cô sở hữu 5 album, hàng chục bản hit về tình yêu, gia đình, cuộc sống và hơn 20 chiếc cúp từ các giải thưởng uy tín như Làn Sóng Xanh, Cống Hiến, Mai Vàng, Zing Music Awards…

Văn Mai Hương đang thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Dù bước ra từ một gameshow nhưng 15 năm qua, Văn Mai Hương hầu như không quay lại các sân chơi truyền hình với vai trò thí sinh. Nhiều gameshow hot như Chị Đẹp Đạp Gió, Em Xinh Đạp Gió từng mời cô, thậm chí Đạp Gió bản Trung mời đến hai lần nhưng đều bị từ chối. Nói về lý do này, Văn Mai Hương cho biết muốn tập trung cho các dự án âm nhạc cá nhân.

Song song ca hát, Văn Mai Hương cũng là gương mặt được chú ý trong thời trang. Tháng 9/2025, cô trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên được Burberry mời dự runway show tại London Fashion Week SS26. Nữ ca sĩ đang thử sức ở lĩnh vực điện ảnh và có thể góp mặt trong phim Tết 2026 của Trấn Thành.