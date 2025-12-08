Đặng Thu Thảo hiếm hoi lộ diện trong đám cưới Tiên Nguyễn: Nhan sắc này xứng danh "thần tiên tỷ tỷ"!

Tối ngày 7/12, đám cưới cổ tích của Tiên Nguyễn – con gái đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất TP.HCM, nơi từng được nhiều nghệ sĩ Việt tin chọn cho các sự kiện trọng đại. Sự kiện quy tụ dàn sao Việt khủng và những gương mặt nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng khoảnh khắc khiến công chúng bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện hiếm hoi của Hoa hậu Việt Nam 2012 – Đặng Thu Thảo, bởi người đẹp vốn nổi tiếng với lối sống kín tiếng và rất hiếm khi tham dự các sự kiện sau khi kết hôn.

Xuất hiện cùng ông xã Trung Tín, Hoa hậu Việt Nam 2012 lựa chọn một thiết kế váy hồng nhẹ nhàng với phom dáng thanh lịch. Chất liệu mềm rũ tạo độ bay bổng mỗi bước đi, càng tôn lên thân hình mảnh mai đặc trưng của cô. Gam hồng pastel kết hợp lối trang điểm trong veo khiến Thu Thảo trông như bước ra từ một câu chuyện cổ tích – dịu dàng, ngọt ngào và đầy khí chất.

Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, nhan sắc của Đặng Thu Thảo vẫn khiến người nhìn không thể rời mắt. Gương mặt rạng rỡ, làn da sáng mịn, nụ cười ngọt ngào cùng thần thái "tiên tử" giúp cô nổi bật giữa dàn khách mời toàn nhân vật đình đám. Nhan sắc này, khí chất này, xứng đáng tuyệt đối với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" mà công chúng đã ưu ái đặt cho cô. Sự thanh lịch, sang trọng và vẻ đẹp thuần khiết của Đặng Thu Thảo luôn khiến cô trở thành biểu tượng nhan sắc khó ai thay thế.

Trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp nhất của Đặng Thu Thảo tại đám cưới Tiên Nguyễn

Qua ống kính cam thường không chỉnh sửa, vẻ đẹp của cô vẫn giữ nguyên sự thuần khiết, không chút tì vết

Làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt thanh tú với các đường nét hài hòa, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười dịu dàng, phúc hậu của Đặng Thu Thảo luôn khiến người đối diện xao xuyến

Khoảnh khắc nàng hậu quay ra mỉm cười rạng rỡ khiến tim netizen như hẫng 1 nhịp

Sánh đôi bên Hoa hậu Việt Nam 2012 là ông xã doanh nhân Trung Tín

Đặng Thu Thảo mang một khí chất nhẹ nhàng, thanh tao, không cần khoa trương hay nổi bật bằng trang sức lấp lánh, nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Không cần chiếm spotlight, chỉ một lần xuất hiện của Thu Thảo cũng đủ khiến mạng xã hội “dậy sóng” với vô số lời khen có cánh

Đám cưới ái nữ của đại gia Jonathan Hạnh Nguyễn quy tụ dàn khách mời toàn sao và những nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu

Cô dâu Tiên Nguyễn hạnh phúc bên bố mẹ trong ngày trọng đại

Rich kid đình đám khoác lên mình 1 thiết kế lộng lẫy trong giờ phút bước vào lễ đường

Nhan sắc đỉnh chóp của "công chúa" Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại

Khung cảnh đám cưới xa hoa khiến công chúng choáng ngợp



