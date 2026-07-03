Trước giờ G đám cưới Taylor Swift: Cuối cùng đã rõ tung tích cô dâu, Selena Gomez lẻ bóng dẫn đầu dàn sao đổ bộ tiệc chào mừng

Chỉ còn ít giờ nữa, lễ cưới được mong chờ nhất tháng 7 của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ chính thức bắt đầu. Cặp đôi quyền lực sẽ tổ chức hôn lễ kéo dài 3 ngày với quy mô cực kỳ hoành tráng tại nhà thi đấu Madison Square Garden (New York, Mỹ), quy tụ khoảng 1.000 khách mời là những ngôi sao đình đám trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và thể thao. Theo các nguồn tin, trước thềm tiệc cưới hoành tráng, Taylor Swift và Travis Kelce đã bí mật kết hôn, trao lời nguyện cho nhau trong buổi lễ riêng tư trước sự chứng kiến của 1 số ít những người thân yêu.

Hiện, không khí trước ngày trọng đại của Taylor Swift và Travis Kelce ở New York đang ngày càng trở nên sôi động. Vào chiều 2/7 (giờ địa phương), cô dâu Taylor đã có mặt ở địa điểm tổ chức hôn lễ, chính thức đoàn tụ cùng Travis Kelce. Chiếc SUV màu xám quen thuộc của Taylor Swift được bắt gặp tiến vào khu vực Madison Square Garden để tập dượt, chuẩn bị cho các nghi lễ trong đám cưới.

Taylor Swift cũng đã có mặt tại New York cùng chồng Travis Kelce. Ảnh: Getty Images.

Chiếc SUV màu xám quen thuộc của Taylor Swift đã được trông thấy đi vào địa điểm tổ chức hôn lễ. Ảnh: REUTERS.

Trước đó, Taylor Swift và Travis Kelce mỗi người một nơi, không ở cùng thành phố. Paparazzi bắt gặp Travis Kelce đơn độc đi chạy bộ trên đường phố New York (Mỹ). Cầu thủ bóng bầu dục đang tích cực rèn luyện thể lực, giữ sức khỏe và tinh thần ổn định để chuẩn bị làm chú rể. Về phía Taylor Swift, máy bay riêng của nữ ca sĩ đã đáp xuống Morristown, bang New Jersey, cách thành phố New York khoảng 48 km vào ngày 1/7 (giờ Việt Nam). Không lâu sau khi máy bay đáp xuống, xe của nữ ca sĩ được nhìn thấy di chuyển đến phòng gym để tập luyện cùng huấn luyện viên Kirk Myers.

Dàn khách mời siêu sao đổ bộ đại tiệc chào mừng

Sáng nay 3/7 (giờ Việt Nam), tạp chí Variety đã tiết lộ một phần danh sách khách mời được mời tham dự đám cưới của Taylor Swift, bao gồm: CEO Disney, đạo diễn Steven Spielberg, Selena Gomez, Harry Styles, Millie Bobby Brown, Ed Sheeran, cùng chị em nhà Hadid… Hiện, các ngôi sao đình đám này đã được trông thấy lên đồ để tham dự tiệc tối chào mừng trước lễ cưới của Travis Kelce và Taylor Swift.

Tờ Page Six đã bắt gặp cặp đôi Gigi Hadid - Bradley Cooper, Ashley Avignone - người bạn thân lâu năm của nữ ca sĩ, được tài xế riêng của Taylor Swift đưa đến Madison Square Garden. Trong đó, tài tử Bradley Cooper diện suit bảnh bao và tươi cười vui vẻ, Ashley Avignone mặc trang phục dạ tiệc màu tím. Còn Gigi Hadid - người sẽ đảm nhận vai trò phù dâu trong đám cưới của Taylor Swift - xuất hiện khá kín đáo, không để cánh săn ảnh chụp hình mình.

Cặp đôi Gigi Hadid - Bradley Cooper đổ bộ đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: Getty Images.

Ashley Avignone - bạn thân lâu năm của nữ ca sĩ hàng đầu thế giới. Ảnh: Getty Images.

Với tình bạn gắn bó 20 năm của mình, Selena Gomez là 1 trong những phù dâu tại đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Trên trang cá nhân, giọng ca Back to You đã đăng tải khoảnh khắc hé lộ diện mạo xinh đẹp của mình khi trên đường đến bữa tiệc chào mừng trước đám cưới của cô bạn thân. Selena Gomez diện váy ren đen, kết hợp cùng trang sức kim cương đắt giá. Theo Page Six, nữ ca sĩ đã đeo đôi bông tai kim cương hình quả lê 1,92 carat có giá 29.000 USD (763 triệu đồng), và nhẫn kim cương cùng kiểu dáng trị giá 11.000 USD (289 triệu đồng). Selena Gomez cũng thông báo cô tham dự hôn lễ của bạn thân 1 mình, không có ông xã đi cùng. Trên trang cá nhân, Selena Gomez bày tỏ sự nhớ nhung dành cho chồng: "Ước gì Benny ở đây vào lúc này". Hiện, chưa rõ vì sao Benny Blanco không cùng vợ đến đám cưới của Taylor Swift.

Selena Gomez dự đám cưới bạn thân 1 mình, không có ông xã Benny Blanco đồng hành. Ảnh: Getty Images.

Ở phía đàng trai, Travis Kelce đã mời rất nhiều đồng đội thân thiết đến dự đám cưới của mình. Cánh săn ảnh đã bắt gặp cựu tiền vệ Ryan Fitzpatrick, vợ chồng cầu thủ George Kittle xuất hiện ở bữa tiệc chào mừng. Ngoài ra, danh hài Adam Sandler cũng vừa được trông thấy đáp chuyến bay đến New York để đến chúc phúc cho Taylor Swift và Travis Kelce trong tiệc cưới chính thức.

Cựu tiền vệ Ryan Fitzpatrick, vợ chồng cầu thủ George Kittle đến dự tiệc tối trước thềm hôn lễ. Ảnh: The US Sun.

Danh hài Adam Sandler cũng đã đáp chuyến bay xuống New York. Ảnh: The US Sun.

An ninh ở Madison Square Garden được thắt chặt

Theo ghi nhận của truyền thông Mỹ, các tuyến đường xung quanh nhà thi đấu tổ chức đám cưới của Taylor Swift đã bị phong tỏa hoàn toàn, với hàng chục cảnh sát tuần tra và chó nghiệp vụ rà soát mọi ngóc ngách. Đội ngũ an ninh riêng của Taylor cũng trực tiếp ra ngoài địa điểm tổ chức chỉ đạo, làm việc với cảnh sát nhằm đảm bảo mọi việc diễn suôn sẻ. Xe chở khách mời đều được dán những chiếc thẻ màu hồng có ghi số hiệu để nhận biết.

Đáng chú ý, các khách mời tham dự đám cưới xa hoa của Taylor và Travis được cho biết sẽ không thể liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài địa điểm tổ chức vì cặp đôi cấm sử dụng điện thoại di động trong ngày trọng đại của họ. Nơi kiểm soát an ninh đã được dựng lên với tấm biển lớn ghi rõ "xuất trình giấy tờ tùy thân, thiệp mời và giao nộp các thiết bị điện tử". Việc này được cho là nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho Taylor Swift - Travis Kelce và dàn sao.

Toàn bộ đèn của nhà thi đấu Madison Square Garden đều đã chuyển sang màu tím. Ảnh: The US Sun.

Cảnh sát và cảnh khuyển liên tục đi tuần bên ngoài địa điểm tổ chức hôn lễ. Ảnh: The US Sun.

Vệ sĩ của Taylor Swift đã ra ngoài trực tiếp chỉ đạo, làm việc với cảnh sát. Ảnh: The US Sun.

Những chiếc xe đưa đón khách mời đều dán giấy hồng ghi số hiệu riêng. Ảnh: The US Sun.

Nguồn: Page Six