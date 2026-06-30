Lộ thiệp cưới của Taylor Swift và "chồng nghèo": Chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy, dàn khách mời phải ký thoả thuận bảo mật

Sau gần 1 năm đính hôn, Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết sẽ tổ chức siêu đám cưới tại nhà thi đấu Madison Square Garden (MSG), nằm giữ trung tâm thành phố New York đông đúc vào ngày 3/7. Công tác chuẩn bị cho ngày trọng đại của nữ ca sĩ hàng đầu đang được gấp rút diễn ra. Hàng trăm chiếc ghế, hệ thống đèn chiếu cùng nhiều thiết bị sân khấu khác đã được vận chuyển đến MSG nhằm phục vụ tiệc cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Mới đây, thiệp cưới của Taylor Swift và hôn phu cầu thủ cũng đã được hé lộ. Dẫn lời truyền thông Mỹ, tờ Sina cho biết mỗi tấm thiệp mời cưới của Taylor Swift đều có một hình mờ (watermark) riêng. Trong đó, họ tên đầy đủ của khách mời sẽ được in lặp đi lặp lại trên toàn bộ tấm thiệp. Vì vậy, nếu có khách mời công khai đăng tải thiệp lên mạng xã hội, Taylor Swift - Travis Kelce và ekip có thể lần theo hình watermark mờ nói trên để xác định người làm rò rỉ thông tin. Đây được đánh giá là chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy ở thiệp mời cưới của nghệ sĩ trong showbiz.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối của cô dâu - chú rể, Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết còn yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự qua tin nhắn SMS và ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ.

Thiệp cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có in một hình mờ (watermark) riêng để xác định người dám vi phạm thỏa thuận bảo mật, làm rò rỉ các thông tin và chi tiết liên quan đến ngày trọng đại của họ. Ảnh: Sina.

Bên cạnh đó, thực đơn trong tiệc cưới đều được đích thân Taylor Swift lựa chọn, xem xét và phê duyệt. Toàn bộ món ăn đãi khách tại đám cưới đều đến từ những nhà hàng yêu thích của nữ ca sĩ.

Thực đơn trong tiệc cưới đều được đích thân Taylor Swift lựa chọn. Ảnh: Sina.

Tờ Page Six nhận định ngày trọng đại của Taylor Swift có thể trở thành một trong những lễ cưới xa hoa và quy mô khủng nhất làng giải trí thế giới, với chi phí ước tính có thể lên tới 20 triệu USD (khoảng 526 tỷ đồng).

Một nguồn tin thân cận tiết lộ sẽ có 100 người thân và bạn bè thân thiết tham dự bữa tiệc tiền đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce vào ngày 2/7. Tiếp đó vào ngày 3/7, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ và tiệc mừng cho khoảng 1.000 khách mời tại nhà thi đấu Madison Square Garden. Để đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn và riêng tư, cặp đôi đã xin giấy phép, đề nghị đóng cửa một số tuyến đường xung quanh khu vực Madison Square Garden và dựng một lều công cộng bên ngoài địa điểm tổ chức.

Chi phí đám cưới của cặp sao có thể chạm mốc 526 tỷ đồng. Ảnh: FB.

Những ngôi sao hạng A được cho là sẽ tham dự bao gồm Selena Gomez, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Karlie Kloss, chị em nhà Haim và Gigi Hadid. Trang Page Six còn độc quyền đưa tin rằng Stevie Nicks và Tim McGraw sẽ biểu diễn tại đám cưới xa hoa của Taylor Swift và Travis Kelce. Hiện, cư dân mạng toàn cầu rất háo hức, mong chờ ngày ăn cưới online của "cô giáo tiếng Anh" và "ông thầy thể dục".

Nhà thi đấu Madison Square Garden có sức chứa 20.000 người sẽ là nơi diễn ra hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Sina