Đến dự đám cưới của Taylor Swift tuyệt đối không được làm điều này!
Điều mà Taylor Swift cấm nhưng nhiều người nhăm nhe phá luật.
Hôn lễ thế kỷ của nữ ca sĩ đình đám Taylor Swift và siêu sao bóng bầu dục Travis Kelce đang là đề tài công chúng hết mực quan tâm. Từ địa điểm, nghi lễ tổ chức đến danh sách khách mời trong ngày trọng đại của giọng ca You Belong With Me đều được bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn giải trí. Thế nhưng không phải ai cũng biết, cặp đôi Taylor Swift - Travis Kelce đã đặt ra một luật cấm đặc biệt đối với các vị khách mời nhưng vẫn nhiều người nhăm nhe muốn phá luật.
Mới đây, ngôi sao bóng bầu dục George Kittle - đồng đội của chú rể đã tiết lộ với giới truyền thông rằng, Taylor Swift - Travis Kelce đã đặc biệt dặn dò toàn bộ khách mời rằng: “Tuyệt đối đừng tặng quà cưới”.
Tuy nhiên, bản thân George Kittle cho biết, anh đang cân nhắc tới việc lén chuẩn bị những đồng tiền xu cổ làm quà, mặc kệ luật cấm của cặp vợ chồng son. Bởi lẽ, chú rể có sở thích sưu tầm tiền xu cổ. George Kittle chia sẻ, anh rất có thiện cảm với Taylor Swift vì trong lúc bận mải chuẩn bị hôn lễ, nữ ca sĩ vẫn bớt thời gian tham dự sự kiện do anh tổ chức. Ngoài George Kittle, chắc hẳn cũng có không ít khách mời muốn “trái luật” và dành tặng những món quà ý nghĩa như cách chúc phúc cho cặp đôi thể thao - giải trí hot nhất hiện nay.
Hiện tại, Taylor Swift vẫn chưa tiết lộ thời gian cũng như địa điểm tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, giới truyền thông suy đoán, cô sẽ mặc váy cưới về nhà chồng vào ngày 3/7, tại hoa viên quảng trường Madison New York, nước Mỹ.
Theo tờ TMZ, Chính phủ thành phố New York đã thụ lý đơn xin phong tỏa đoạn đường quang quảng trường Madison từ ngày 2/7 đến 4/7 để phục vụ cho việc tổ chức sự kiện. Bên cạnh đó, có nguồn tin cho biết, nhiều đồng đội của Travis Kelce đã đặt khách sạn xung quanh khu vực này, khiến dân tình càng chắc mẩn rằng ngày vui của Taylor Swift đang đếm ngược.
Một nguồn tin trong cho biết, hôn lễ của Taylor Swift sẽ được chia thành 2 phân đoạn. Ngày 2/7, người đẹp Love Story sẽ tổ chức một buổi tụ hội riêng với quy mô 100 người. Còn ngày 3/7 là hôn lễ thể kỷ với khoảng 1.000 khách mời tham dự.
Bản thân Taylor Swift muốn tận hưởng ngày vui một cách riêng tư tuyệt đối. Vậy nên toàn bộ khách mời cũng như cả nghìn nhân viên công tác đã ký cam kết bảo mật. Hơn nữa, còn 7749 biện phát tuyệt mật khác để tránh tiết lộ thông tin.
Tuy nhiên, một người trong cuộc tiết lộ, Taylor Swift dù dựng “hàng rào bảo mật tuyệt đối” nhưng không hề đặt ra yêu cầu trừng phạt về tài chính, như phạt tiền người vi phạm. Thay vào đó, kẻ vi phạm sẽ đối mặt với nguy cơ bị hủy thiệp mời và có thể sẽ phải xấu mặt với bạn bè cũng như các vị khách mời khác.
Sự “trừng phạt mềm” này tưởng như đơn giản nhưng chắc chắn chẳng ai muốn dính phải, đặc biệt là những nhân vật công chúng.
Tuy nhiên, trước mắt Taylor Swift vẫn chưa lên tiếng xác nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến hôn lễ nên dân tình vẫn tò mò muốn biết, nữ ca sĩ giàu có và thành công bậc nhất hiện nay sẽ đem lại điều bất ngờ gì trong ngày trọng đại.