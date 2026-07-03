Cuộc sống kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt

Theo thông tin từ Công an phường Chánh Hưng, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đồng loạt khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng.

Trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt giữ vì liên quan đến ma tuý. (Ảnh: Công an phường Chánh Hưng

Trước khi bị bắt vì ma tuý, Tăng Nhật Tuệ từng được xem là một nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt.

Sinh năm 1986 tại Hà Nội, Tăng Nhật Tuệ có tên thật là Lê Duy Linh. Anh được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Từ nhỏ, anh theo học nghệ thuật tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được đánh giá là một trong những nhạc sĩ sở hữu kho sáng tác đồ sộ. Anh sáng tác hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Những sáng tác của anh từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện và ghi dấu ấn trên thị trường nhạc Việt.

Không chỉ sáng tác, Tăng Nhật Tuệ còn tự thể hiện nhiều ca khúc của mình. Theo anh: “Không tác giả nào hiểu chất giọng ca sĩ bằng mình, cũng không ai hát lên được tình cảm của ca khúc bằng cha đẻ của nó”. Nhạc sĩ từng 3 lần giành giải bình chọn từ khán giả và hội đồng nghệ thuật của chương trình “Bài hát Việt”.

Bên cạnh âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ còn ghi dấu ấn với khán giả ở vai trò diễn viên. Anh đã tham gia hơn 50 bộ phim khác nhau, trong đó 17 phim đóng vai chính. Anh từng đóng các phim như Bộ tứ 12A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì-tin.... Đặc biệt, bộ phim Ranh giới mà Tăng Nhật Tuệ đóng vai chính từng giành được giải Cánh diều bạc 2002.

Ngoài ra, anh còn đảm nhận vai trò ông bầu của các nhóm nhạc như Biến tấu, X3.14, Born to rap, Horoscrope, Zero 9.

Có sự nghiệp nổi bật nhưng Tăng Nhật Tuệ cũng không ít lần vướng vào những tranh cãi.

Năm 2015, anh công khai phản bác tuyên bố của ca sĩ Nguyễn Hải Yến liên quan đến quyền tác giả ca khúc Đã hơn một lần. Vụ việc từng tạo nên cuộc tranh luận lớn trong giới âm nhạc về vấn đề sáng tác và ghi nhận tác quyền.

Đến năm 2019, cựu thành viên của nhóm nhạc Zero 9 tiết lộ trong chương trình truyền hình chuyện anh từng bị ông bầu gạ tình. Vì từ chối nên anh bị đánh đập và bị ép rời nhóm ngay sau đó.

Dù không tiết lộ tên của cựu thành viên nhóm nhạc cũng như ông bầu bị tố gạ tình nhưng rất nhanh chóng ngay sau đó, Tăng Nhật Tuệ có phản hồi về sự việc. Anh khẳng định, những việc làm này của học trò là đang tạo chiêu trò gây chú ý. Khi sự việc chưa được lắng xuống, một người mẫu tự do bất ngờ chia sẻ trên truyền thông việc anh từng bị ông bầu này gạ tình.

Ngoài những tranh cãi nghề nghiệp, Tăng Nhật Tuệ còn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội bởi phong cách phát ngôn khá thẳng thắn.

Tăng Nhật Tuệ chọn cuộc sống kín tiếng suốt nhiều năm qua.

Những năm qua, dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông song Tăng Nhật Tuệ vẫn âm thầm hoạt động trong lĩnh vực sáng tác.

Đầu năm 2026, anh tiếp tục được nhắc đến khi hợp tác cùng ca sĩ Hà Linh trong sản phẩm âm nhạc Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi, đánh dấu màn tái hợp sau nhiều năm của cả hai nghệ sĩ.

Ở tuổi 40, Tăng Nhật Tuệ chọn cuộc sống kín tiếng. Anh hầu như không còn xuất hiện trên truyền hình, tham gia nhiều gameshow và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí đại chúng. Trang cá nhân của anh cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh mới. Thỉnh thoảng anh đăng tải những dự án âm nhạc hợp tác cùng đồng nghiệp.

Về đời tư, nam nhạc sĩ vẫn chọn cuộc sống độc thân và chưa từng công khai bất kì mối quan hệ nào.