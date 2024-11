Công khai câu nói đầu tiên trước dư luận của Chi Dân sau khi bị bắt

Ngày 14/11 mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995) cùng nhiều người khác về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Chi Dân đã có những lời xin lỗi muộn màng. Chi Dân xin lỗi: "Sự việc lần này khá nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Tại vì tôi là một người được khán giả tin tưởng và có một trách nhiệm rất lớn… Tôi suy nghĩ rất nhiều hành vi phạm tội của mình. Tôi gửi lời xin lỗi tất cả khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi.

Tôi gửi tới tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là người đang có dự định dùng thử chất ma túy hoặc đã sử dụng chất ma túy nên từ bỏ để không làm ảnh hưởng tới cộng đồng và tất cả những người xung quanh…".

Chi Dân nói lời xin lỗi muộn màng tới công chúng, người hâm mộ (Nguồn ảnh: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Đây không phải lần đầu Chi Dân gửi lời xin lỗi tới công chúng và người hâm mộ. Trước đó, vào tháng 4/2023, Chi Dân từng phải lên tiếng xin lỗi trên livestream và xin khán giả cho cơ hội quay trở lại làm nghề nghiêm túc. Thời điểm đó, nam ca sĩ bị gọi tên trong vụ lùm xùm gây sốc và một số hình ảnh không tích cực.

"Sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, trong thời gian qua tôi đã sống không đúng với nghề nghiệp cũng như tình cảm của mọi người dành cho tôi. Tôi xin lỗi. Trong lần trở lại này tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều, tôi hứa sẽ thay đổi trở thành con người khác tốt đẹp hơn. Tôi hứa sẽ sống nghiêm túc với nghề, với đời, với khán giả và đặc biệt FC. Hy vọng mọi người bỏ qua và thông cảm để tôi được quay lại lần này, tôi hứa sẽ hát và ra nhiều ca khúc", nam ca sĩ nói.