“Trùng sinh” hậu drama tình ái, nam ca sĩ làm đủ thứ lạ lùng quyết tâm quay lại Vbiz

Chiều 23/6, chương trình Tinh Hà Say Hi tổ chức họp báo ra mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng chương trình như Quang Hùng MasterD, JSOL, Song Luân, Vương Bình, WEAN Lê, HURRYKNG, Nicky...

Dàn sao có mặt tại sự kiện

Giữa dàn cast đông đảo, Wren Evans nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt gây chú ý hàng đầu. Không chỉ vì nam ca sĩ là cái tên có màu sắc âm nhạc riêng trong thế hệ nghệ sĩ trẻ, màn xuất hiện lần này còn đặc biệt hơn bởi đây là lần đầu tiên anh lộ diện chính thức trước truyền thông và người hâm mộ sau ồn ào tình cảm hồi tháng 5/2025.

Wren Evans tại họp báo Tinh Hà Say Hi

Xuất hiện tại thảm đỏ, Wren Evans chọn diện mạo bảnh bao, chỉn chu. Nam ca sĩ diện trang phục gọn gàng, tóc tai được tạo kiểu kỹ, giữ thần thái thoải mái khi đứng trước ống kính. Sau thời gian dài khá kín tiếng, sự xuất hiện của Wren Evans ngay lập tức khiến khu vực thảm đỏ trở nên sôi động hơn. Nhiều ống kính truyền thông và fan có mặt tại sự kiện đều hướng về nam ca sĩ để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của anh tại họp báo.

Điểm khiến Wren Evans được bàn tán nhiều hơn cả không chỉ nằm ở diện mạo, mà còn là loạt biểu cảm và cách tương tác với người hâm mộ. Khi xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện, nam ca sĩ liên tục mỉm cười, vẫy tay, tạo dáng với slogan và chủ động “bắn” loạt biểu cảm dễ thương về phía ống kính. Wren còn làm aegyo, nháy mắt, giơ ngón tay tạo dáng, nghiêng đầu và đổi biểu cảm liên tục khi nghe fan gọi tên.

Wren Evans có loạt biểu cảm và liên tục tương tác với người hâm mộ

Chính những khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Bên dưới các đoạn clip, nhiều netizen để lại loạt bình luận hài hước, cho rằng Wren Evans có vẻ đã chuẩn bị khá kỹ cho lần trở lại này. Không ít người đùa rằng nam ca sĩ đã “cày” nhiều show sống còn để học cách tương tác với fan. Các động tác này vốn là “đặc sản” quen thuộc của idol khi tham gia show sống còn, nơi từng cái nháy mắt, aegyo, bắn tim hay tạo dáng với slogan đều có thể trở thành khoảnh khắc hút fan. Chính vì vậy, màn tương tác liên tục của Wren Evans nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Sự chú ý dành cho Wren Evans ở thời điểm này cũng đến từ những ồn ào tình cảm từng bủa vây nam ca sĩ vào năm ngoái. Hồi tháng 5/2025, Wren Evans bị nhắc tên trong câu chuyện tình ái liên quan đến bạn gái cũ Lim Feng và một nữ vũ công. Thời điểm đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến nam ca sĩ vướng nhiều tranh luận, hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nặng. Phía công ty quản lý từng lên tiếng cho rằng những thông tin lan truyền mới chỉ là từ một phía và chưa có xác nhận chính thức.

Sự chú ý dành cho Wren Evans ở thời điểm này cũng đến từ những ồn ào tình cảm từng bủa vây nam ca sĩ vào năm ngoái

Sau đó, Wren Evans trực tiếp lên tiếng về vụ việc. Nam ca sĩ cho biết anh và bạn gái cũ đã chia tay từ ngày 12/4/2025 trên tinh thần đồng thuận, đồng thời khẳng định không có người thứ ba và không có sự phản bội. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến bạn gái cũ, nữ vũ công có liên quan và người hâm mộ vì những tổn thương, hiểu lầm phát sinh trong câu chuyện này.

Dù đã lên tiếng, ồn ào tình cảm vẫn khiến Wren Evans đối mặt với làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Sau sự việc, nam ca sĩ hạn chế xuất hiện công khai, gần như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí trong một thời gian dài. Chính vì vậy, việc Wren Evans trở thành một trong những nghệ sĩ tham gia Tinh Hà Say Hi lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Việc Wren Evans trở thành một trong những nghệ sĩ tham gia Tinh Hà Say Hi lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt

Tinh Hà Say Hi chính thức lên sóng vào ngày 4/7/2026, quy tụ 24 nghệ sĩ nam tham gia. Dàn cast gồm nhiều gương mặt đã có độ nhận diện từ các mùa Anh Trai Say Hi trước đó như Quang Hùng MasterD, JSOL, Song Luân, HURRYKNG, WEAN Lê, Pháp Kiều, CAPTAIN BOY, Ali Hoàng Dương... bên cạnh những nhân tố mới như Wren Evans, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và Xuân Định KY. Việc kết hợp giữa các nghệ sĩ quen mặt và loạt gương mặt mới khiến chương trình được chú ý ngay từ giai đoạn công bố đội hình. Wren Evans là một trong những cái tên được chú ý hàng đầu vì đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của nam ca sĩ sau ồn ào tình cảm. Khán giả vì thế càng tò mò về màn thể hiện của Wren Evans khi bước vào format âm nhạc thực tế, từ khả năng trình diễn, sáng tác đến cách tương tác với các “anh trai” còn lại trong chương trình.