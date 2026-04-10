Những ngày gần đây, Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy trở thành những cái tên bị réo gọi liên tục. Nguồn cơn xuất phát từ bức ảnh trên story của cả hai. So sánh background lẫn bài hát được đính kèm, nhiều netizen đã đặt nghi vấn Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Chuyện trai tài gái giỏi yêu đương nhau không có gì để tranh cãi, nếu như thời gian qua Võ Điền Gia Huy không liên tục "phát tín hiệu" với Lê Tam Triều Dâng. Kể từ khi đóng chung phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng trở nên thân thiết hơn. Không chỉ được fan "đẩy thuyền" tới tấp mà 2 diễn viên cũng lộ nhiều hint cho thấy sự đặc biệt trong mối quan hệ ngoài đời. Chính vì vậy mà khi thông tin Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy hẹn hò rộ lên, netizen chia ra nhiều phe tranh cãi sôi nổi.

Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy vướng nghi vấn hẹn hò vì story y hệt nhau

Trên các diễn đàn, một bộ phận netizen chỉ trích thẳng em gái Trấn Thành "phá thuyền" bằng hành động "đánh dấu chủ quyền" thiếu tinh tế. Trong khi đó nhiều người lại tranh cãi chuyện Võ Điền Gia Huy có tình cảm ngoài đời nhưng vẫn "xào couple cháy chảo" với Lê Tam Triều Dâng.

Khi ồn ào tăng nhiệt, Uyển Ân có động thái được cho là ngầm phủ nhận chuyện hẹn hò với Võ Điền Gia Huy. Cụ thể, nữ diễn viên đã "xả kho" full bộ ảnh du lịch trên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc chụp ảnh trên bãi cỏ. Gây chú ý chính là địa điểm du lịch của Uyển Ân là Phan Thiết - còn bức ảnh check-in của Võ Điền Gia Huy lại chạy bộ ở TP.HCM. Động thái này làm rõ việc Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy không ở cùng nhau để chụp hình, qua đó khiến dân tình đang sôi sục tranh cãi phần nào bình tĩnh lại.

Uyển Ân tiết lộ bức ảnh gây tranh cãi là trong chuyến du lịch Phan Thiết

Về phía Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên đã đăng tải hình ảnh mới giữa ồn ào, đính kèm dòng trạng thái: "Muốn biết cách anh yêu! Mời xem Vì Mẹ anh phán chia tay". Nhiều người cho rằng, Võ Điền Gia Huy dù không trực tiếp nhắc đến drama tình cảm nhưng ẩn ý thể hiện rằng ở thời điểm hiện tại, anh chọn cách hướng sự chú ý về dự án phim đang tham gia, nơi anh kết hợp cùng Lê Tam Triều Dâng.

Tuy nhiên, dòng trạng thái của Võ Điền Gia Huy khiến dân tình lần nữa dậy sóng. Theo đó, netizen đào lại một bài đăng của Uyển Ân với caption: "Yêu em như nào...?", và khi đặt cạnh bài đăng của Võ Điền Gia Huy thì cư dân mạng cư ngỡ cả hai mượn mạng xã hội để đối thoại với nhau.

Kể từ đây, các "thánh soi" tiếp tục soi ra nhiều chi tiết đáng ngờ giữa cả hai. Không chỉ bị nghi sở hữu áo đôi, cư dân mạng còn "đào" lại những khoảnh khắc chung của Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy tại sự kiện. Trong một số khung hình, cả hai xuất hiện cạnh nhau với tương tác khá thoải mái, ánh mắt và biểu cảm được nhận xét là có phần thân thiết hơn mức đồng nghiệp thông thường.

Dòng trạng thái của Võ Điền Gia Huy dấy thêm bàn tán mới

Netizen soi chiếc áo phông có kiểu dáng tương tự nhau của 2 diễn viên

Netizen "đào" khoảnh khắc thân thiết của Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy (Nguồn: Meow Entertainment)

Trước loạt hint bị soi rầm rộ, cả Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy đều chưa có bất kỳ phát ngôn trực tiếp nào về mối quan hệ. Sự im lặng này càng khiến câu chuyện thêm phần gây tò mò, kéo theo nhiều luồng suy đoán khác nhau từ cư dân mạng.

Bên cạnh những ý kiến nghiêng về khả năng hẹn hò, không ít khán giả lại cho rằng mọi thứ có thể đơn giản chỉ xuất phát từ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Việc cùng xuất hiện, tương tác thoải mái hay thậm chí có những chi tiết trùng hợp trên mạng xã hội được nhìn nhận là không quá khó hiểu trong môi trường làm việc chung.

Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy nhận nhiều bàn tán vì loạt hint trên mạng xã hội

Uyển Ân được khán giả biết đến là em gái Trấn Thành nhưng bằng thực lực của mình, cô đã gây ấn tượng và có chỗ đứng riêng trong các dự án mà mình tham gia như Nhà Bà Nữ, Mai, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Bảo Thủ,... Em gái Trấn Thành từng có thời gian hẹn hò Quỳnh Lý nhưng cả hai được cho là đã đường ai nấy đi vào cuối năm 2024. Không lâu sau đó, Uyển Ân vướng tin hẹn hò Song Luân vì loạt cử chỉ ngọt ngào tại các sự kiện. Tuy nhiên nghi vấn này sớm được làm sáng tỏ bởi Song Luân lộ nhiều hint đang yêu đương với hot girl Narl Nguyễn.

Võ Điền Gia Huy gần đây gây chú ý với khán giả bởi vai diễn tổng tài trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Về chuyện tình cảm, Tháng 2/2025, thông tin Võ Điền Gia Huy hẹn hò Lan Thy lan truyền trên MXH. Đúng ngày lễ tình nhân, Võ Điền Gia Huy chia sẻ khoảnh khắc Lan Thy tựa sát vào, tay đặt nhẹ lên vai nam diễn viên, cả hai có những tương tác cực đáng yêu. Động thái này làm dấy lên nhiều suy đoán về mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cả hai có lẽ là bạn bè thân thiết. Tháng 2 vừa qua, Lan Thy sau đó thông báo đã được cầu hôn. Còn Võ Điền Gia Huy được "đẩy thuyền" với Lê Tam Triều Dâng vì "chemistry" bùng nổ trong phim.

Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy đều là những thế hệ diễn viên nhận nhiều quan tâm của khán giả hiện tại

